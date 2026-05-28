Kai Karamouzas beendet seine Karriere beim SSV Weilerswist

Seit der Saison 2013 läuft Kai für den SSV Weilerswist auf. Immer dann, wenn es seine beruflichen Verpflichtungen zuließen, stand er der 1. Mannschaft zur Verfügung – und wurde schnell zu einer festen und prägenden Größe innerhalb des Vereins. Gerade in schwierigen und turbulenten Zeiten hielt Kai dem SSV die Treue und war ein wichtiger Garant für Zusammenhalt und Stabilität innerhalb der Mannschaften.

Im letzten Heimspiel der Saison gegen den SSV Lommersum wird Kai Karamouzas ein letztes Mal vor heimischer Kulisse das Trikot der 1. Mannschaft tragen. Nach vielen Jahren voller Leidenschaft, Einsatz und Vereinstreue beendet der langjährige Spielführer seine aktive Laufbahn.

Mit seinem letzten Einsatz vor heimischer Kulisse am Sonntag wird Kai dann insgesamt 242 Spiele das Trikot des SSV getragen haben – eine beeindruckende Zahl, die seine außergewöhnliche Verbundenheit mit dem Verein unterstreicht.

Kai Karamouzas war auf und neben dem Platz stets ein Vorbild. Ein Sportsmann von der Sohle bis zum Scheitel, der sportlich wie menschlich Maßstäbe gesetzt hat. Auf Kai war jederzeit Verlass. Die positive Entwicklung der 1. Mannschaft in den vergangenen Jahren ist eng mit seinem Namen verbunden. Wie kaum ein anderer identifizierte er sich mit dem SSV Weilerswist – und genau das machte ihn bei Fans, Mitspielern und Mitgliedern zu einem besonders beliebten Spieler.

Doch nicht nur im Seniorenbereich hinterlässt Kai große Spuren. Besonders hervorzuheben ist auch sein Engagement in der Jugendarbeit. Trotz beruflicher Belastung bringt er sich aktiv im Nachwuchsbereich ein und gibt seine Erfahrung an die nächste Generation weiter. Seine beiden Jungs folgen bereits den Spuren ihres Vaters – und vieles spricht dafür, dass auch sie ihren Weg beim SSV gehen werden. Kai wird dabei sicherlich weiterhin ein wichtiger Wegbegleiter bleiben.

Der SSV Weilerswist bedankt sich bereits jetzt herzlich bei Kai Karamouzas für seine langjährige Treue, seinen unermüdlichen Einsatz und seine besonderen Verdienste für den Verein.

Im Heimspiel am Sonntag sollen Dank und Anerkennung durch besondere Gesten und Momente ihren verdienten Ausdruck finden. Alle Fans, Freunde und Weggefährten des SSV sind herzlich eingeladen, diesem besonderen Anlass beizuwohnen und gemeinsam Abschied von einem echten Vereinsmenschen zu nehmen.

Lieber Kai, wir wünschen Dir für Deinen neuen Weg alles Gute, beste Gesundheit und weiterhin viel Freude an Deinem SSV Weilerswist.

Wir sind uns sicher, dass wir Dich auch künftig an der einen oder anderen Stelle im Verein wiedersehen werden.

Denn solche Typen wie Du sind etwas Besonderes – tragende Säulen des Vereinslebens.