Kai Hüttner neuer Chefanweiser in Klardorf

Der TSV Klardorf stellt die Weichen für die Zukunft: Kai Hüttner wird neuer Trainer am Schiederdamm. Darüber informiert der Rangvorletzte der Kreisklasse Süd Cham/Schwandorf unmittelbar nach Weihnachten in einer Pressemeldung. Der 32-jährige Hüttner folgt auf den bisherigen Coach Florian Liebl . Dieser stand stolze achteinhalb Jahre an der Klardorfer Seitenlinie. Liebl und der TSV beendeten ihre Zusammenarbeit in der Winterpause einvernehmlich, „um den Weg für neue sportliche Impulse zu ebnen“, wie der Verein erklärt.

Liebls Nachfolger Kai Hüttner übernahm im Frühjahr 2023 die DJK Dürnsricht und konnte die Mannschaft seitdem kontinuierlich weiterentwickeln. In der vergangenen Saison führte der Trainer die DJK zur Meisterschaft in der Kreisklasse Nord. Umso überraschender kam zuletzt die Trennung in Dürnsricht – der Verein engagierte Sebastian Bauer als neuen Spielertrainer –, wodurch Hüttner kurzfristig verfügbar wurde.



Der TSV Klardorf reagierte schnell und verpflichtete den 32-Jährigen als Nachfolger von Florian Liebl. „Wir hatten die positive Entwicklung in Dürnsricht aufmerksam verfolgt und waren entsprechend überrascht, als Kai plötzlich zur Verfügung stand. Von seiner Arbeit waren wir sehr beeindruckt. Als wir uns auf die Suche nach einem neuen Trainer gemacht haben, sind wir daher frühzeitig auf ihn zugegangen, um ihn für unser Projekt zu gewinnen. Wir sind überzeugt, dass es menschlich wie sportlich sehr gut passt“, gibt die Vereinsführung des TSV Klardorf zu Protokoll.



Mit einer neuen Ansprache von der Seitenlinie sowie einer intensiven Wintervorbereitung soll nun optimal in die verbleibenden acht Ligaspiele gestartet werden. Ziel ist es, in der Rückrunde den Klassenerhalt in der Kreisklasse Süd zu sichern. Zur Winterpause rangieren die Klardorfer auf dem Abstiegs-Relegationsplatz 12, das rettende Ufer ist jedoch nur drei Punkte entfernt.