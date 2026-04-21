Kai Eichstedt vom TuS Bargstedt mit DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichnet

Kai Eichstedt (li.) und Stefan Wiese (SHFV) mit der TUS-Liga. – Foto: Maik Moelle

Am 19.4. wurde Kai Eichstedt auf dem Sportplatz in Bargstedt von Stefan Wiese (SHFV) mit dem DFB-Ehrenamtspreis 2026 ausgezeichnet. Über Jahre hat Kai sich als Jugendtrainer, Vereinsvorstand und Organisator von Veranstaltungen im Verein eingesetzt.

Zwei Schlagwörter fallen uns zu Kai ein: innovativ und führungsstark. Ein herausragendes Projekt war dabei die Erstellung eines Multifunktionscourts. Ziel des Projektes war es, den Freizeitsport und den Vereinssport zu fördern.

Der Court ist für jedermann zugänglich und hat damit nicht nur den Fußballsport bereichert, sondern auch das Umfeld im Verein gestärkt.

Das nächste große Projekt, an dem Kai mitwirkt, ist die Erhaltung der ehemaligen Dorfgaststätte, die in ein Dorfgemeinschaftshaus umgewandelt wird. Auch hier geht es um die Fortführung des Vereinslebens: Sportverein, Feuerwehr, Gesangverein, Theatergruppe und andere.

Kai ist kreativ und überzeugend. Sein Motto lautet: „Wir schaffen das!!!“