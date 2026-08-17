Kai Dulok in Torlaune

Der SV Bubach-Calmesweiler ist neben dem SV Überroth derzeit die Mannschaft der Stunde. Nach drei Spielen stehen beide Teams mit einer weißen Weste an der Tabellenspitze. Dabei gelang dem SVB im Derby gegen den FV Eppelborn II ein klarer 4:1-Erfolg.

In dem jederzeit fairen Lokalderby war Kai Dulok der überragende Spieler auf dem Platz. Mit seinem lupenreinen Hattrick in Durchgang Eins, gelang dem Stürmer des SV Bubach-Calmesweiler bereits die Treffer Fünf, Sechs und Sieben. Vor allem im ersten Spielabschnitt hatte der Gast aus Eppelborn nicht den Hauch einer Chance.

Und trotz der Roten Karte von Andreas Conrad, resultierend aus der 49. Spielminute, überstand die Elf von Pascal Rech auch die zweite Halbzeit. Dabei überzeugte der neue Spielertrainer des SVB, Pascal Rech, mit einigen Glanzparaden und bewahrte sein Team vor einem möglichen Gegentreffer. Zehn Minuten vor Spielende war aber auch er machtlos, als Kevin Becker den Anschlusstreffer erzielte. Das letzte Wort in diesem Derby hatte aber der Gastgeber aus Bubach-Calmesweiler. In der Nachspielzeit machte Paul Dirk Holz, mit seinem Treffer zum 4:1-Endstand den Deckel endgültig zu.