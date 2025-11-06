Kai Asal: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder punkten“

Beim SV Eichsel musste früh in der Saison die erste Personaländerung vorgenommen werden. Trainer Thorsten Grießhammer musste das Amt aus gesundheitlichen Gründen abgeben, Cotrainer Kai Asal rückte auf den Cheftrainerposten. Die Befürchtung, dass Eichsel, der derzeit amtierende Vizemeister der Kreisliga A West, eine schwere Runde vor sich haben würde, stand nach zahlreichen Spielerabgängen und einem personellen Umbruch zu erwarten. Aktuell bekleidet der SVE den vorletzten Tabellenrang. Im Fupa-Kreisligatipp erläutert Kai Asal seine Sicht auf die Dinge.

BZ: Herr Asal, nachdem Thorsten Grießhammer aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt hat, sind Sie vom Cotrainer zum Cheftrainer aufgestiegen. Wie stark unterscheiden sich die Aufgaben eines Cheftrainers von denen eines Cotrainers?

Kai Asal: Die Aufgabe als Cheftrainer ist natürlich viel anspruchsvoller. Als Cotrainer wirkt man eher im Hintergrund mit, was die Aufstellung, das Training oder die Beratung angeht. Als Cheftrainer muss man das ganze Training planen, viel organisieren und die Spieler zusammenbekommen – gerade das war bei uns in der Anfangszeit ein Hauptthema, wir mussten auch an den Spieltagen immer zusehen, einen schlagkräftigen Kader auf den Platz zu bringen. Das ist insgesamt sehr, sehr zeitaufwendig.

Weiterlesen im BZ-Regiofußballportal: Kai Asal, SV Eichsel: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder punkten“ (BZ-Plus)