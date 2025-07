Kahraman zurück auf der TFC-Bank – mit Sinkala als Co-Trainer

Der TFC Köln hat seinen Trainer für die Bezirksliga gefunden – und es ist ein alter Bekannter: Oguz Kahraman kehrt zum dritten Mal zum frischgebackenen Aufsteiger zurück. Der 49-Jährige übernimmt das Traineramt vom bisherigen Interimstrainer Andrew Sinkala, der mit fünf Siegen und einem Remis am Saisonende den TFC zur Meisterschaft in der Kreisliga A führte. Sinkala bleibt als Co-Trainer an Bord.

Den Weg zurück zum TFC ebnete eine Anfrage vor drei Monaten – zunächst noch ohne konkrete Perspektive. „Ich war zu dem Zeitpunkt U19-Mittelrheinliga-Trainer des FC Pesch. Dann hat sich das so ergeben, dass ich in Pesch die Zelte abgebrochen habe – somit war der Weg frei für den TFC.“

Zusammen mit Andrew Sinkala (li.) will Oguz Kahraman den TFC Köln in der Bezirksliga etablieren. – Foto: Verein

Mit Kahraman, Sinkala und Diyaboglu an der Seitenlinie soll der Aufsteiger in der Bezirksliga Fuß fassen. „Die Euphorie ist gut kanalisiert. Natürlich ist die Freude sehr groß, aber auch der Gedanke: Wir sind jetzt da und wollen auch gerne da bleiben“, so Kahraman. „Wir arbeiten akribisch im Hintergrund, um einen Kader so zusammenzustellen, dass man zumindest eine gute Rolle in der Bezirksliga spielt.“