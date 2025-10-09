Kahraman tritt beim TFC Köln zurück – „Es gab keine Differenzen“

Nur sechs Spieltage nach Saisonstart ist Schluss: Trainer Oguz Kahraman hat sein Amt beim TFC Köln niedergelegt. Der 49-Jährige spricht offen über seine Entscheidung – und schließt Differenzen aus.

Es war eine kurze Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte: Nur rund drei Monate nach seinem Amtsantritt hat Oguz Kahraman das Traineramt beim TFC Köln niedergelegt. Der 49-Jährige informierte den Vorstand am Dienstagabend nach dem Training über seinen Entschluss. „Ich habe nach dem Training dem Vorstand mitgeteilt, dass ich nicht mehr weitermachen möchte. Das hat persönliche Gründe. Mit dem Team ist alles in Ordnung, auch mit dem Vorstand.“

Der TFC Köln, erst im Sommer in die Bezirksliga Staffel 1 aufgestiegen, steht nach sechs Spieltagen mit vier Punkten auf dem 14. Tabellenplatz – einem Abstiegsrang. Doch Kahraman betont ausdrücklich, dass sportliche Gründe keine Rolle gespielt hätten. „Es gab keine Diskrepanzen, keine Differenzen – das ist meine freie Entscheidung, nicht mehr weiterzumachen.“

Der erfahrene Coach, der den Klub bereits zum dritten Mal trainierte, erklärt seinen Schritt mit der fehlenden zeitlichen Kapazität: „Ich habe gemerkt, dass ich da nicht zu 100 Prozent dahinterstehen kann. Ich wollte, dass der Trainings- und Spielbetrieb in der jetzigen Phase, wo es darauf ankommt, den Turnaround zu schaffen, reibungslos weiterläuft.“

Kahraman wollte nach eigenen Worten vermeiden, dass die Mannschaft unter seiner eingeschränkten Verfügbarkeit leidet. „Ich wollte, dass die Jungs weiterhin gutes Training haben und Vollgas geben können. Es wäre unfair, wenn man sich nicht auf mich verlassen könnte.“

Wie es beim TFC weitergeht

Über seine Nachfolge ist bislang nichts entschieden. Kahraman selbst hält es für möglich, dass Andrew Sinkala, der bereits in der Vorsaison als Interimstrainer den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte und derzeit als Co-Trainer fungiert, zunächst übernimmt.

So oder so hat der Nachfolger am Sonntag eine der schwersten Aufgaben der Liga zu meistern: Auswärts beim souveränen Tabellenführer SV Schönenbach.