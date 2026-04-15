„Kahraman: Keine Ausreden mehr“

Beim VfR Forst Aachen wird der Ton schärfer – Trainer Serkan Kahraman macht klar, was Sache ist.

Kahraman vor den nächsten Spielen: „Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen“

Der Blick auf die Tabelle zeigt: Es ist brutal eng.

„Jetzt gibt’s keine Ausreden mehr. Jeder weiß, worum es geht.“

„Da oben kann jeder jeden schlagen. Ein Spiel gewinnst du – bist du vorne dabei. Verlierst du – bist du direkt wieder mittendrin. Am Ende liegt es nur an uns selbst.“

Der Druck steigt – genau das will Kahraman sehen:

„Jetzt zeigt sich, wer Eier hat. Wer bereit ist, für den Verein alles reinzuwerfen.“

Auch intern läuft nicht alles einfach:

„Wir haben viele Charaktere, viele Meinungen. Ich und Anestis müssen da jeden Tag arbeiten. Du kannst es nicht jedem recht machen – aber das interessiert mich am Ende auch nicht.“

Trotz vieler Umstellungen steht das Team oben – für Kahraman kein Zufall:

„Die Jungs haben geliefert. Aber das war nur die Basis.“

Jetzt wird nachgelegt:

„Ich werde die Mannschaft an die Grenze bringen. Wer da nicht mitzieht, wird es schwer haben. So einfach ist das.“

Auch im Umfeld wurde nachgeschärft:

„Neuer Betreuer, neue Physio – wir stellen uns breiter auf. Jeder muss jetzt seinen Teil bringen.“

Das Ziel bleibt klar:

„Wir wollen ganz nach oben. Punkt.“

Und der Schlüssel?

„Wir haben es selbst in der Hand. Wenn wir unsere Leistung bringen, bleiben wir oben dran. Wenn nicht, brauchst du gar nicht nach Ausreden suchen.“

Und wenn es am Ende nicht reicht?

„Dann schauen wir uns in die Augen und wissen: Wir haben alles gegeben. Aber solange noch was drin ist, gehen wir All-in.“