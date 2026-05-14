Kahla als letzter Stolperstein?

Vier Spieltage vor Saisonende steht der FC Einheit Bad Berka weiter an der Spitze der Landesklasse 1. Am Wochenende wartet mit Chemie Kahla allerdings noch einmal ein echtes Topspiel. Vor der Partie spricht Offensivspieler Paul Menger über das Aufstiegsrennen, die besondere Stimmung innerhalb der Mannschaft und die Bedeutung eines möglichen Meistertitels.
Für viele Beobachter könnte das Duell gegen Kahla bereits die Vorentscheidung im Titelrennen sein. Menger selbst will davon allerdings nichts wissen. „Das kann man so jetzt nicht sagen“, erklärt der 24-Jährige. „Wir haben immer noch vier Spiele vor uns. Da ist es egal, wie der Gegner heißt.“ Viel wichtiger sei vielmehr die Art und Weise, wie Bad Berka zuletzt aufgetreten ist. „Wir müssen wie in den letzten Wochen mit einer geschlossenen Teamleistung auftreten. Wenn uns das gelingt, werden wir diese Spiele auch gewinnen.“ Den kommenden Gegner erwartet Menger dennoch offensiv ausgerichtet. „Kahla ist eine Mannschaft, die nach vorne spielt – und das liegt uns eigentlich immer sehr gut.“ Gerade in der Landesklasse sei ohnehin jede Partie unangenehm. „In dieser Liga sieht man immer wieder die verschiedensten Ergebnisse.“
Dass das Thema Meisterschaft inzwischen allgegenwärtig ist, daraus macht in Bad Berka offenbar niemand mehr ein Geheimnis. Laut Menger gehe die Mannschaft aber sehr bewusst mit der Situation um. „Ich würde sagen, wir gehen sehr gut mit dem Gedanken um, an der Spitze zu stehen. Der Sonnenplatz ist bekanntlich der beste“, sagt er mit einem Schmunzeln. Besonders ein Mannschaftsgespräch Ende April habe noch einmal gezeigt, wie groß die gemeinsame Motivation inzwischen ist. „Da hat sich jeder zum Thema Aufstieg geäußert und dabei wurde schnell klar, dass alle richtig Bock darauf haben, als Meister aufzusteigen.“ Ein mögliches Endspiel hätte dabei einen ganz besonderen Rahmen. „Jeder will am Brunnenfest-Wochenende zu 100 Prozent den Pokal in die Luft heben.“
Mit neun Saisontoren und acht Vorlagen gehört Menger trotz seines jungen Alters längst zu den prägenden Gesichtern des FC Einheit Bad Berka. Entscheidend sei für ihn aber vor allem das Innenleben der Mannschaft. „Was mich persönlich sehr beeindruckt, ist die Stimmung in der Kabine, im Training und bei den Spielen“, erklärt er. Genau darin sieht der Offensivspieler auch den Unterschied zu den vergangenen Jahren. „Deshalb gewinnen wir dieses Jahr auch die Spiele, die wir früher meist verloren haben.“
Bereits seit 2019 läuft Paul Menger gemeinsam mit seinem Bruder für Bad Berka auf. Entsprechend groß wäre die emotionale Bedeutung eines möglichen Aufstiegs. „Es bedeutet mir extrem viel, Meister zu werden und aufzusteigen“, betont er. „Dafür arbeitet man die ganze Saison hart, steckt Zeit, Disziplin und Leidenschaft hinein.“ Der Offensivspieler blickt dabei auch dankbar auf seine bisherige Zeit beim Verein zurück. „Es war die beste Entscheidung, 2019 gemeinsam mit meinem Bruder zu diesem großartigen Verein zu wechseln. Ich habe keinen Tag bereut.“ Besonders die Menschen im Umfeld des Vereins hätten Eindruck hinterlassen. „Ich habe dort großartige Menschen kennengelernt und es wäre schön, diesen Leuten etwas zurückzugeben.“ Und natürlich reizt auch die sportliche Perspektive. „Es ist ein schöner Gedanke, in Thüringens Oberhaus zu spielen – sowohl für mich persönlich als auch für die gesamte Mannschaft.“
Mit SV Chemie Kahla wartet nun allerdings eines der konstantesten Topteams der vergangenen Jahre auf den Spitzenreiter. Viel brauche es aus Mengers Sicht dennoch nicht für den nächsten großen Schritt. „Kurz und knapp würde ich sagen: eine geschlossene Teamleistung auf den Platz bringen, sodass jeder für jeden kämpft.“ Dann zeigt sich der 24-Jährige überzeugt: „Wenn wir das schaffen, kann uns in dieser Liga keiner schlagen.“