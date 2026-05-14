Kahla als letzter Stolperstein?

„Wir müssen weiter als Team auftreten“ Für viele Beobachter könnte das Duell gegen Kahla bereits die Vorentscheidung im Titelrennen sein. Menger selbst will davon allerdings nichts wissen. „Das kann man so jetzt nicht sagen“, erklärt der 24-Jährige. „Wir haben immer noch vier Spiele vor uns. Da ist es egal, wie der Gegner heißt.“ Viel wichtiger sei vielmehr die Art und Weise, wie Bad Berka zuletzt aufgetreten ist. „Wir müssen wie in den letzten Wochen mit einer geschlossenen Teamleistung auftreten. Wenn uns das gelingt, werden wir diese Spiele auch gewinnen.“ Den kommenden Gegner erwartet Menger dennoch offensiv ausgerichtet. „Kahla ist eine Mannschaft, die nach vorne spielt – und das liegt uns eigentlich immer sehr gut.“ Gerade in der Landesklasse sei ohnehin jede Partie unangenehm. „In dieser Liga sieht man immer wieder die verschiedensten Ergebnisse.“

Meisterfeier zum Brunnenfest Dass das Thema Meisterschaft inzwischen allgegenwärtig ist, daraus macht in Bad Berka offenbar niemand mehr ein Geheimnis. Laut Menger gehe die Mannschaft aber sehr bewusst mit der Situation um. „Ich würde sagen, wir gehen sehr gut mit dem Gedanken um, an der Spitze zu stehen. Der Sonnenplatz ist bekanntlich der beste“, sagt er mit einem Schmunzeln. Besonders ein Mannschaftsgespräch Ende April habe noch einmal gezeigt, wie groß die gemeinsame Motivation inzwischen ist. „Da hat sich jeder zum Thema Aufstieg geäußert und dabei wurde schnell klar, dass alle richtig Bock darauf haben, als Meister aufzusteigen.“ Ein mögliches Endspiel hätte dabei einen ganz besonderen Rahmen. „Jeder will am Brunnenfest-Wochenende zu 100 Prozent den Pokal in die Luft heben.“ Teamgeist als Schlüssel Mit neun Saisontoren und acht Vorlagen gehört Menger trotz seines jungen Alters längst zu den prägenden Gesichtern des FC Einheit Bad Berka. Entscheidend sei für ihn aber vor allem das Innenleben der Mannschaft. „Was mich persönlich sehr beeindruckt, ist die Stimmung in der Kabine, im Training und bei den Spielen“, erklärt er. Genau darin sieht der Offensivspieler auch den Unterschied zu den vergangenen Jahren. „Deshalb gewinnen wir dieses Jahr auch die Spiele, die wir früher meist verloren haben.“