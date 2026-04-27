Kagerbauer-Doppelpack leitet FCVE-Derbysieg in Johannesbrunn ein +++ 4:2 Derbysieg von Langmeier und Co. bei "Jo/Bi" - FCVE II und III ohne Punkte in Haarbach - A-Jugend erkämpft sich einen Punkt +++ von MP/FCVE · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Bereits nach 16 Sekunden traf Fabian Kagerbauer zur frühen 1:0 Führung für die Vilstallöwen. Mit 4:2 behielt der FCVE in Johannesbrunn im Derby die Oberhand. – Foto: Thomas Martner

Die Revanche ist geglückt: Nach der 0:2 Hinspielniederlage holen die Vilstallöwen einen verdienten 4:2 Auswärtssieg bei der SG Johannesbrunn/Binabiburg. Durch den Dreier haben Langmeier und Co. in den letzten drei Partien die Möglichkeit Platz vier noch zu erobern und somit das bis dato beste Saisonergebnis seit der Gründung vor drei Jahren zu erzielen.

Gestern, 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. Johannesbr. FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 2 4 "Wir hatten eines der wohl schnellsten Kreisliga-Tor der Geschichte zu verzeichnen nach 16 Sekunden. Somit ging unser Matchplan voll auf, in dem wir vor hatten, den Gastgeber in der Anfangsphase zu stressen! Die Gastgeber waren aber laufstark und forderten uns ordentlich." erklärte FCVE-Coach Andreas Kirschner die Anfangstaktik der Löwen. In der ersten Aktion der Partie verlor "JoBi" zu schnell den Ball im Aufbauspiel. Fabian Kagerbauer tauchte allein vorm Tor auf und traf zur 0:1 Führung (1.Min). Noch in der Anfangsphase des Derbys überrumpelten die Vilstallöwen die Gastgeber erneut: Über den linken Flügel wurde Kagerbauer bedient und spitzelte den Ball ins lange Eck zum 0:2 (13. Min). "Jo/Bi" bleib trotz des Rückstands im Spiel und verkürzte durch Christian Hellfeuer nach einem Eckball zum 1:2 (21. Min). "Wir kamen in Ballbesitz überhaupt nicht ins Spiel und hatten zuviele Ballverluste, weshalb die Pausenführung eher schmeichelhaft war, wobei der Gegner auch kaum zwingend vors Tor kam."

Nach dem 2:3 Anschlusstreffer durch Hellfeuer wurde es nochmal spannend. Mit dem 4:2 Siegtreffer durch Jonas Brambs machte der FCVE in der Schlussphase den Deckel drauf. – Foto: Thomas Martner

Zwei schnelle Tore durch Jonas Wimmer zum 1:3 (48. Min) und Christian Hellfeuer (48 Min) kurz nach dem Seitenwechsel schraubten das Ergebnis zum 2:3 hoch. Andreas Kirschner: "In der zweiten Hälfte waren wir dann passsicherer und präziser in unseren Aktionen, weshalb der Gegner viel Laufarbeit zu verrichten hatte." In der Folge beruhigte der FCVE das Spiel durch ein verbessertes Passspiel, wodurch auch die Kräfte bei "Jo/Bi" immer mehr schwanden. Die Vilstallöwen machten dann nach einem Angriff über den linken Flügel endgültig den Deckel drauf, in dem Jonas Brambs nach einem Abpraller nur noch ins leere Tor zum 2:4 treffen musste (73. Min).

Keine Punkte gab es hingegen für die beiden anderen Mannschaften der Vilstallöwen: Der FCVE II verlor sein Gastspiel trotz 0:1 Pausenführung in Haarbach mit 2:3. Die dritte Mannschaft der Löwen musste in Sachen Meisterschaftsrennen erneut Federn lassen durch eine 1:2 Niederlage bei der zweiten Mannschaft des TSV.