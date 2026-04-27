Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Kagerbauer-Doppelpack leitet FCVE-Derbysieg in Johannesbrunn ein
+++ 4:2 Derbysieg von Langmeier und Co. bei "Jo/Bi" - FCVE II und III ohne Punkte in Haarbach - A-Jugend erkämpft sich einen Punkt +++
von MP/FCVE · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Bereits nach 16 Sekunden traf Fabian Kagerbauer zur frühen 1:0 Führung für die Vilstallöwen. Mit 4:2 behielt der FCVE in Johannesbrunn im Derby die Oberhand. – Foto: Thomas Martner
Die Revanche ist geglückt: Nach der 0:2 Hinspielniederlage holen die Vilstallöwen einen verdienten 4:2 Auswärtssieg bei der SG Johannesbrunn/Binabiburg. Durch den Dreier haben Langmeier und Co. in den letzten drei Partien die Möglichkeit Platz vier noch zu erobern und somit das bis dato beste Saisonergebnis seit der Gründung vor drei Jahren zu erzielen.
"Wir hatten eines der wohl schnellsten Kreisliga-Tor der Geschichte zu verzeichnen nach 16 Sekunden. Somit ging unser Matchplan voll auf, in dem wir vor hatten, den Gastgeber in der Anfangsphase zu stressen! Die Gastgeber waren aber laufstark und forderten uns ordentlich." erklärte FCVE-Coach Andreas Kirschner die Anfangstaktik der Löwen. In der ersten Aktion der Partie verlor "JoBi" zu schnell den Ball im Aufbauspiel. Fabian Kagerbauer tauchte allein vorm Tor auf und traf zur 0:1 Führung (1.Min). Noch in der Anfangsphase des Derbys überrumpelten die Vilstallöwen die Gastgeber erneut: Über den linken Flügel wurde Kagerbauer bedient und spitzelte den Ball ins lange Eck zum 0:2 (13. Min). "Jo/Bi" bleib trotz des Rückstands im Spiel und verkürzte durch Christian Hellfeuer nach einem Eckball zum 1:2 (21. Min). "Wir kamen in Ballbesitz überhaupt nicht ins Spiel und hatten zuviele Ballverluste, weshalb die Pausenführung eher schmeichelhaft war, wobei der Gegner auch kaum zwingend vors Tor kam."
Nach dem 2:3 Anschlusstreffer durch Hellfeuer wurde es nochmal spannend. Mit dem 4:2 Siegtreffer durch Jonas Brambs machte der FCVE in der Schlussphase den Deckel drauf. – Foto: Thomas Martner
Zwei schnelle Tore durch Jonas Wimmer zum 1:3 (48. Min) und Christian Hellfeuer (48 Min) kurz nach dem Seitenwechsel schraubten das Ergebnis zum 2:3 hoch. Andreas Kirschner: "In der zweiten Hälfte waren wir dann passsicherer und präziser in unseren Aktionen, weshalb der Gegner viel Laufarbeit zu verrichten hatte." In der Folge beruhigte der FCVE das Spiel durch ein verbessertes Passspiel, wodurch auch die Kräfte bei "Jo/Bi" immer mehr schwanden. Die Vilstallöwen machten dann nach einem Angriff über den linken Flügel endgültig den Deckel drauf, in dem Jonas Brambs nach einem Abpraller nur noch ins leere Tor zum 2:4 treffen musste (73. Min).
Keine Punkte gab es hingegen für die beiden anderen Mannschaften der Vilstallöwen: Der FCVE II verlor sein Gastspiel trotz 0:1 Pausenführung in Haarbach mit 2:3. Die dritte Mannschaft der Löwen musste in Sachen Meisterschaftsrennen erneut Federn lassen durch eine 1:2 Niederlage bei der zweiten Mannschaft des TSV.
Einen Punkt erkämpfte sich die A-Jugend der Vilstallöwen am Wochenende und holt somit den siebten Punkt in vier Spielen nach der Rückrunde. Bei der JFG Gäuboden-Süd egalisierte Hannes Ehgartner durch den 1:1 Ausgleich nach gut 70. Minuten die Pausenführung der Gastgeber. "Mit der aktuellen Form können und wollen wir am nächsten Wochenende auch den Spitzenreiter aus Mengkofen vor heimischen Publikum ein Bein stellen. Die Mannschaft hat sich in den letzten Wochen unglaublich gesteigert. Jetzt gilt es dieses Momentum zu nutzen!", so die beiden A-Jugend Trainer Alex Gruber und Thomas Schellner.