»Kaffeefahrt«? Meisterfeier? »Vollgas-Veranstaltung«!

Ein Sieg - und die Quecken um Felix Rippert können richtig jubeln! – Foto: Wolfgang Zink

Zwei Spieltag vor dem Ende der Spielzeit haben sich in der Bayernliga Nord zwei Lager gebildet. Zum einen gibt es die Mannschaften, für die es tatsächlich zum großen Finale kommt. Eltersdorf gehört dazu, dass bereits am Samstag Meister werden könnte. Auch "Vize" Cham, das nächste Woche spielfrei hat und sich deshalb bereits vorzeitig von der Saison verabschiedet. Und natürlich die Teams im Tabellenkeller, die mit aller Macht den direkten Klassenerhalt anstreben. Die wohl schwerste Rolle in diesem Zusammenhang hat am 33. Spieltag der spielfreie Würzburger FV, der der Konkurrenz nur zuschauen kann.

Und dann gibt es - zum anderen - die Vereine, für die diese Runde bereits gelaufen ist, für die es nur noch um die berühmt-berüchtigte "Goldene Ananas" geht. So steht Großschwarzenlohe bereits als Absteiger fest - und Coburg als Relegant. Auch im vorderen Bereich der Tabelle gibt es ein Quinett, das locker austrudeln lassen kann. Werden deshalb Spiele abgeschenkt? Kommt es zu Wettbewerbszerrrungen? Stellvertretend schiebt Gebenbach-Coach Dominic Rühl etwaigen Vermutungen einen Riegel vor. Er verspricht eine "Vollgas-Veranstaltung"... Spielfrei: Würzburger FV

Freitag

Morgen, 18:30 Uhr FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 18:30 live PUSH

Oliver Gorgiev (Trainer, Ingolstadt): "Wir wollen das letzte Heimspiel der Saison positiv bestreiten, um den Spielern, die den Verein zum Saisonende verlassen, einen schönen Abschied zu bereiten." Personal: Keine Angaben. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Endlich gesichert! Wir wollen aber weiterhin das Gaspedal durchdrücken und die drei Punkte holen." Personal: Lukas Da Silva-Freundorfer ist wieder voll im Saft.

Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Nach dem Erreichen unseres Saisonzieles – den direkten Klassenerhalt - , können wir in den letzten beiden Spielen frei aufspielen und wollen noch den ein oder anderen Punkt sammeln, um am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz zu landen. Im Nachbarderby gegen Neudrossenfeld wollen wir im letzten Heimspiel an die vergangenen Auftritte anknüpfen und den vierten Sieg in Folge holen. Wir rechnen wieder mit einer hohen dreistelligen Zuschauerkulisse und wollen im Anschluss mit unseren treuen Anhängern noch etwas feiern." Personal: Lukas Seidel, Daniel Pavlov und Paul Tittmann fehlen. Zudem wird der ein oder andere Ergänzungsspieler Einsatzminuten bekommen. Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Der Klassenerhalt ist geschafft, Respekt und Hut ab - an die Jungs und das Trainerteam! Auch Hof hat den Klassenerhalt eingetütet und beide Teams können sich somit auf ein oberfränkisches Fußballfest freuen. Allerdings soll das keine Kaffeefahrt werden, die vergangenen beiden Niederlagen und wie diese zustande kamen, haben mich schon gewurmt, weshalb ich nun noch einmal volle Konzentration und Leidenschaft im Saisonendspurt erwarte." Personal: Keine Neuigkeiten aus der Krankenabteilung.

Rutscht der WFV auf dem Sofa auf einen Relegationsrang zurück? – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Wir wollen an die gute erste Halbzeit aus der Vorwoche anknüpfen und dies mit hoher Intensität über 90 Minuten auf den Platz bringen. Mir ist wichtig, dass wir mit positiver Energie und hoher Spielfreude agieren." Personal: Fabian Ziegler (muskuläre Probleme) und Paul Schmid (Ellbogenverletzung) stehen auf der Ausfallliste.

Fabian Schäll (Spielertrainer, Großschwarzenlohe): "Wir wollen unser vorerst letztes Spiel in der Bayernliga Zuhause einfach nur genießen und den Jungs, die den Verein verlassen, einen schönen Abschied bieten." Personal: Alle Mann sind einsatzfähig. Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Bei unserem letzten Auswärtsspiel in dieser Saison wollen wir uns von unserer besten Seite zeigen. Auch wenn es für unseren Gegner leider das vorerst letzte Bayernliga-Heimspiel sein wird, wollen wir daraus eine Vollgas-Veranstaltung machen. Entsprechend wird das von unserer Seite aus kein lauer Sommerkick werden. Zum Abschluss geht es auch darum, dass wir die Saison mit der bestmöglichen Platzierung abschließen wollen. Auch wollen wir unsere Siegermentalität weiter schärfen... Personal: Ertugrul Er kehrt zurück. Dagegen stehen hinter Fabian Vogl und Jonas Schwindl Fragezeichen. Sichere Ausfälle: David Vidovic, Timo Kohler, Leon Brandl und Jonas Obendorfer.

Morgen, 18:15 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt TSV Kornburg TSV Kornburg 18:15 PUSH

Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Kornburg braucht für den sicheren Klassenerhalt noch einen Sieg, weshalb wir auf eine Mannschaft mit Messern zwischen den Zähnen treffen werden. Wir werden uns aber auch nicht verstecken. Klarer Auftrag: Den dritten Platz festigen!" Personal: Nur Fabian Pözl und Noah Gusterer müssen zuschauen. Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Wir werden durchrotieren und versuchen, noch einmal zwei Spiele zu genießen." Personal: Alle Mann sind fit.

ASV-Urgestein Alex Braun bestreitet sein letztes Heimspiel für die Adler. – Foto: Wolfgang Zink

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden FC Coburg FC Coburg 19:00 live PUSH

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Egal wie der Gegner heißt – das letzte Heimspiel der Saison ist immer etwas ganz besonderes. Wir wollen uns mit einem intensiven Spiel von unserem großartigen Heimpublikum verabschieden, Lust auf die kommende Saison machen und gleichzeitig die aktuelle Spielzeit gebührend abschließen." Personal: Adrian Hoti, Martin Ruda und Paul Brand verpassen den Saisonabschluss am Wasserwerk. Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Nach dem tollen Auftritt vergangene Woche gegen Ingolstadt wollen wir natürlich auch die letzten beiden Spiel positiv bestreiten. Wir sind motiviert für Freitag – sicherlich vor einer tollen Kulisse!" Personal: Nicht mitwirken können Jonas Kirchner (Arbeit), Ricardo König (gesperrt), Maximilian Kling und Leonhard Späth (beide verletzt).

Samstag

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr FSV Stadeln Stadeln ASV Cham ASV Cham 15:00 PUSH

Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Leider Gottes sind in Würzburg nicht alle auf 100 Prozent gekommen. Und dann wird's schwierig. Gegen Cham werden nun einige Spieler zum Einsatz kommen, die in der Hinterhand waren. Für uns ist die Regeneration für die Relegation nun das A und O. Zudem bleibt der kleine Funken Hoffnung. Wer denkt, wir werden irgend etwas abschenken, ist fehl am Platze." Personal: Für Salim Ahmed und Kapitän Luca Pulkrabek ist die Saison wohl vorbei. Jan Koch ist beruflich unterwegs. Viele Spieler sind zudem anschlagen. Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Der Spielplan beschert uns bereits jetzt das letzte Saisonspiel gegen Stadeln. Wir treffen auf einen Gegner, der über viele erfahrene Akteure verfügt. Aufgrund der Tabellensituation für Stadeln erwartet uns eine harte Partie, dessen müssen wir uns bewusst sein." Personal: Andre Adkins ist verletzt.

Sa., 09.05.2026, 16:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg SC Eltersdorf Eltersdorf 16:00 PUSH