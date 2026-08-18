Kästorf spielt sich "in einen Rausch" und schlägt Lehndorf 6:0 Reaktion auf die Auftaktniederlage gelungen von NK · Heute, 18:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tara.Duesterhoeft

Der SSV Kästorf hat beim Lehndorfer TSV einen deutlichen Auswärtssieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Michele Rizzi setzte sich mit 6:0 durch und stellte bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg.

„Das war ein sehr gutes Spiel von uns, von der ersten bis zur letzten Minute“, zeigte sich Rizzi mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden.

Kästorf übernahm nach 22 Minuten die Führung. Marley Oktay erzielte das 1:0 für die Gäste. Nur fünf Minuten später legte Leander Petry nach und erhöhte auf 2:0. Noch vor dem Seitenwechsel schnürte Petry seinen Doppelpack und stellte in der 42. Minute auf 3:0.

Rizzi war insbesondere mit dem Auftritt seiner Mannschaft in beiden Spielrichtungen zufrieden. „Wir haben hinten nichts zugelassen, waren mit dem Ball schnell, waren sehr, sehr aktiv und hatten mit dem Ball gute Ideen“, erklärte der Kästorfer Trainer. Drei Doppelpacker für Kästorf Auch nach der Pause ließ Kästorf nicht nach. Jannes Drangmeister erzielte in der 59. Minute das 4:0. Trotz des deutlichen Vorsprungs sah Rizzi sogar Möglichkeiten für einen noch höheren Erfolg: „Wir hätten tatsächlich noch das eine oder andere Tor mehr schießen können.“

In der Schlussphase schraubten die Gäste das Ergebnis weiter in die Höhe. Drangmeister traf in der 88. Minute zum zweiten Mal, ehe Marvin Oktay nur eine Minute später den 6:0-Endstand herstellte. „Wir haben uns dann wirklich in einen Rausch gespielt“, sagte Rizzi.