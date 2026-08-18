Kästorf spielt sich "in einen Rausch" und schlägt Lehndorf 6:0

Der SSV Kästorf hat beim Lehndorfer TSV einen deutlichen Auswärtssieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Michele Rizzi setzte sich mit 6:0 durch und stellte bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg.
„Das war ein sehr gutes Spiel von uns, von der ersten bis zur letzten Minute“, zeigte sich Rizzi mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden.
Kästorf übernahm nach 22 Minuten die Führung. Marley Oktay erzielte das 1:0 für die Gäste. Nur fünf Minuten später legte Leander Petry nach und erhöhte auf 2:0. Noch vor dem Seitenwechsel schnürte Petry seinen Doppelpack und stellte in der 42. Minute auf 3:0.
Rizzi war insbesondere mit dem Auftritt seiner Mannschaft in beiden Spielrichtungen zufrieden. „Wir haben hinten nichts zugelassen, waren mit dem Ball schnell, waren sehr, sehr aktiv und hatten mit dem Ball gute Ideen“, erklärte der Kästorfer Trainer.
Auch nach der Pause ließ Kästorf nicht nach. Jannes Drangmeister erzielte in der 59. Minute das 4:0. Trotz des deutlichen Vorsprungs sah Rizzi sogar Möglichkeiten für einen noch höheren Erfolg: „Wir hätten tatsächlich noch das eine oder andere Tor mehr schießen können.“
In der Schlussphase schraubten die Gäste das Ergebnis weiter in die Höhe. Drangmeister traf in der 88. Minute zum zweiten Mal, ehe Marvin Oktay nur eine Minute später den 6:0-Endstand herstellte. „Wir haben uns dann wirklich in einen Rausch gespielt“, sagte Rizzi.
Für Kästorf war der deutliche Erfolg zugleich die von Rizzi erhoffte Antwort auf das vorherige Spiel: „Die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, war sehr, sehr gut und eine tolle Reaktion auf das unglückliche Spiel unter der Woche gegen Göttingen.“
Trotz des klaren Ergebnisses ordnete der Trainer den Erfolg ein. „Es ist wirklich ein guter Sieg gewesen, auch gut für das Gefühl für die Jungs, aber es gibt eben nur drei Punkte dafür.“
Den Schwung will Kästorf nun in die kommende Aufgabe mitnehmen. „Wir nehmen viel Selbstvertrauen mit für das Derby gegen Gifhorn“, erklärte Rizzi. Dabei sei ihm bewusst, „dass das nochmal ein anderer Gegner wird“. Dennoch blickt der Trainer mit Zuversicht auf die Partie: „Ich bin mir sicher, dass wir mit viel, viel Selbstbewusstsein und breiter Brust in das Spiel gehen. Wir freuen uns darauf.“
Während Kästorf also am Samstag gegen Gifhorn antreten muss, wird der Aufsteiger aus Lehndorf einen Tag später auf Germania Bleckenstedt treffen und auf die ersten Punkte hoffen.