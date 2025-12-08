Kästorf schlägt Vorsfelde. Vahdet und Acosta drehen Partie

Am gestrigen Sonntag fanden die letzten drei Spiele der Landesliga Braunschweig statt. Dabei drehten Vahdet und Acosta einen Rückstand und feierten einen wichtigen Heimsieg. Kästorf gewann in Vorsfelde und tat dem MTV Gifhorn dabei einen Gefallen..
Die SVG Göttingen 07 startete perfekt beim TSC Vahdet Braunschweig und ging durch Nicolas Krenzek früh in Führung (8.). Nach dem Seitenwechsel kam Vahdet zurück ins Spiel: Firat Ugrac glich in der 69. Minute aus, ehe Ismailcan Usta in der 82. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber erzielte. Für die SVG war es ein bitterer Jahresabschluss und man geht mit drei Niederlagen in Serie in die Winterpause.
Der BSC Acosta hat sich in einem intensiven Duell mit dem Bovender SV spät mit 2:1 durchgesetzt. Nach dem frühen Führungstor durch Dennis Falinski (3.) für Bovenden glich Maurice Franke nach der Pause aus (51.). In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Paul Luka Preß mit dem Lucky Punch für den umjubelten Heimsieg der Braunschweiger. Bovenden verpasste damit den Sprung auf Platz drei.
Der SSV Kästorf gewann beim Tabellenzweiten SSV Vorsfelde mit 1:0 und feierte damit den fünften Sieg in Folge. Jannes Drangmeister erzielte in der 36. Minute das Tor des Tages. Vorsfelde rannte nach der Pause vergeblich an, Kästorf verteidigte die knappe Führung souverän und nahm hochverdient drei Punkte mit. Vorsfelde verpasste den Sprung auf Platz eins.