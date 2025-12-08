Kästorf schlägt Vorsfelde. Vahdet und Acosta drehen Partie

Die SVG Göttingen 07 startete perfekt beim TSC Vahdet Braunschweig und ging durch Nicolas Krenzek früh in Führung (8.). Nach dem Seitenwechsel kam Vahdet zurück ins Spiel: Firat Ugrac glich in der 69. Minute aus, ehe Ismailcan Usta in der 82. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber erzielte. Für die SVG war es ein bitterer Jahresabschluss und man geht mit drei Niederlagen in Serie in die Winterpause.