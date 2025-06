Kästorf ist Pokalsieger! Sieg im Elfmeterschießen

Zur Pause hielt der Bezirksligist das Spiel offen und es fielen auf beiden Seiten keine Tore. Erst kurz nach der Pause zappelte das Leder zum ersten Mal im Netz. Der personifizierte Torjäger, Leander Petry, traf zum neunten Mal in diesem Pokalwettbewerb und stellte auf 0:1. Der heimische TSV ließ sich allerdings nicht beirren und so traf Tim Krellmann gute zwölf Minuten später zum Ausgleich. Auch für ihn war es schon Pokaltreffer Nummer vier.

Bis zum Abpfiff blieb die Partie spannend und offen, doch Chancen auf beiden Seiten wurden nicht genutzt. Es ging ins Elfmeterschießen. Dabei versagten beim Bezirksligisten die Nerven und lediglich Jona Lippenat traf für Landolfshausen/Seulingen. Auf der anderen Seite netzten Leander Petry, Fatmir Bartolen und Ismailcan Usta, sodass Kästorf mit einem starken Tobias Bremer im Tor den Pokal in den Himmel strecken durfte.

Durch den Sieg krönte Kästorf eine super Saison und wird in der kommenden Saison am Niedersachsenpokal teilnehmen. Für Landolfshausen/Seulingen steht nun am kommenden Sonntag der Bezirksliga-Abschluss bei der SG Bergdörfer bevor. Trotz der Niederlage darf der Bezirksligist stolz auf den Lauf im Pokal sein und auch auf das Finale, das man gegen ein Landesliga-Spitzenteam lange offen hielt.