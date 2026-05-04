Kästorf im "Flow" - 3:0-Auswärtssieg bei Germania Wolfenbüttel

Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb Kästorf spielbestimmend, erlaubte sich jedoch kleinere Unsauberkeiten. „Nach 20-25 Minuten hatten wir ein paar Leichtsinnsfehler drin, die aber zu keiner Torchance geführt haben vom Gegner“, so Rizzi. Insgesamt ließ seine Mannschaft defensiv kaum etwas zu: „Ich glaube, sie haben 90 Minuten zweimal aufs Tor geschossen.“ Kästorf hat die zweitbeste Defensivabteilung der Liga. Das zeigte sich auch am gestrigen Sonntag.

Die Gäste erwischten dabei einen perfekten Start in die Partie. „Gestern haben wir eine sehr, sehr gute Anfangsphase gehabt, das Spiel schon früh dominiert, waren gut im Ballbesitz, kamen immer wieder durch und haben dementsprechend auch verdient die frühe Führung erzielt.“, erklärte Trainer Michele Rizzi.

Folgerichtig ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause. „Ich glaube, Wolfenbüttel war mit dem 1:0 gut bedient“, ordnete Rizzi ein.

Entscheidung nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Kästorf klar überlegen. „In der zweiten Halbzeit haben wir weiterhin nicht viel anbrennen lassen, haben noch zwei gute Tore erzielt und diese gut rausgespielt“, sagte der Trainer. Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es beim 3:0-Endstand: „Wir hätten das eine oder andere Tor mehr schießen können.“

Mit dem Sieg setzt Kästorf seine beeindruckende Serie fort. „Wir haben neun Punkte in den vergangenen sieben Tagen geholt und zudem haben wir sechs Spiele in Folge gewonnen“, betonte Rizzi und hob die aktuelle Verfassung seines Teams hervor: „Man merkt, die Jungs sind im Flow, es macht ihnen Spaß, miteinander zu spielen und zu trainieren.“

Nun wartet bereits die nächste Herausforderung: „Wir haben jetzt natürlich nochmal die zweite englische Woche mit zwei Schwergewichten, mit Bleckenstedt und Vorsfelde“, so Rizzi, der selbstbewusst ergänzt: „Gegen uns möchte man aktuell nicht unbedingt spielen.“