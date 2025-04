Kästorf glückt die direkte Revanche gegen Bleckenstedt

Das Ligaspiel am Samstag in Bleckenstedt war von Beginn an fest in den Händen der Blau-Gelben. "Das Spiel war quasi von der ersten Minute an verloren. Wir hatten keinen Zugriff, zeigten keine richtige Einstellung und kamen mit dem Tempospiel von Bleckenstedt nicht klar." so Sportvorstand Chris Borgsdorf. So führte Bleckenstedt auch zur Pause mit 4:0, wobei Thomas Sonntag gleich dreifach traf.

"Wir waren aufgrund von Ostern und Schichtarbeit nicht bestbesetzt, aber da mussten wir durch und wir wollten trotzdem was mitnehmen." so Borgsdorf weiter. In der Halbzeitpause stellte Kästorf dann etwas um, um nicht noch deutlicher zu verlieren. Das funktionierte auch etwas besser. Im Endeffekt verlor man aber dennoch mit 1:6 und Bleckenstedt konnte den ersten Sieg im Jahr 2025 feiern. Für Kästorf war es die erste Niederlage nach drei ungeschlagenen Partien. "Ein 1:6 war natürlich nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Das war enttäuschend." resümierte Borgsdorf.

Dennoch wusste man in Kästorf auch, dass man nur zwei Tage später die Chance haben würde, das 1:6 wieder gut zu machen und man ging "zuversichtlich" in das Pokalviertelfinale.