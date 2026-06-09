Kästorf "gibt nicht auf" und holt 0:2 bei Göttingen 05 auf

In einer zunächst chancenarmen Partie brachte Elias Stock die Göttinger kurz vor der Pause in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Stock mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Kästorf kämpfte sich jedoch zurück: Leander Petry, der Torschützenkönig, verkürzte in der 56. Minute, ehe Fatmir Bartolen kurz vor Schluss den Ausgleich erzielte.

Brinkwerth sah seine Mannschaft vor allem defensiv gut eingestellt. „Wir wussten, dass Kästorf etwas Probleme kriegen könnte, wenn man eine gut organisierte Defensive hat und etwas tiefer steht“, erklärte der Trainer. In der ersten Halbzeit habe sein Team das „im Grunde genommen alles gut wegverteidigt“.

„Schade, dass wir es nicht geschafft haben, Kästorf zu schlagen“, sagte Göttingens Trainer Jozo Brinkwerth nach dem Spiel. Gleichzeitig sprach er dem Gegner ein Lob aus: „Kompliment an Kästorf, die nie aufgegeben haben und sich dann auch das 2:2 verdient haben.“

Die Führung sei dann „ein bisschen aus dem Nichts“ gefallen. Nach einer Standardsituation reagierte Elias Stock am schnellsten und traf zum 1:0. Kurz darauf vergab Lennart Sieburg die große Möglichkeit auf das 2:0, als sein Abschluss an die Latte ging.

Auch das zweite Tor fiel direkt nach Wiederbeginn durch Elias Stock. „Das war eine verzwickte Situation“, sagte Brinkwerth zur Diskussion um ein mögliches Handspiel vor dem Treffer. „Ich will da nichts ausschließen, aber ich kann auch nicht sagen, dass es hundertprozentig Hand war.“

Vorentscheidung vergeben und bestraft wurden

In der Folge entwickelte sich laut Brinkwerth ein „etwas wildes Spiel“. Göttingen vergab mehrere Chancen auf die Vorentscheidung, unter anderem durch Sieburg und Linus Nolte. Stattdessen kam Kästorf zurück. „Kästorf hat nicht aufgegeben“, betonte Brinkwerth. Am Ende sei das Remis „verdient gewesen“, auch wenn ebenso ein Göttinger Sieg möglich gewesen wäre.

Trotz des verpassten dritten Platzes zog Brinkwerth ein positives Saisonfazit. Besonders hob er die Nachwuchsarbeit hervor: „Auch jetzt am Sonntag waren wieder sieben Spieler aus der eigenen Jugend in der Startelf.“ Dass man damit dennoch „im oberen Drittel mitspielt“, sei „keine Selbstverständlichkeit“.

Auf der anderen Seite zeigte sich Kästorfs Trainer Michele Rizzi stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft. „Heute haben wir einen völlig verdienten Punkt geholt“, sagte Rizzi. Dabei hätten viele Spieler noch am Vorabend auf der Hochzeit von Tobias Bremer gefeiert. „Dass wir dann heute nochmal so eine Leistung abrufen, spricht wirklich extrem für den Charakter der Mannschaft.“

Besonders die Moral imponierte dem Trainer. „Wir lagen 2:0 hinten, obwohl wir eigentlich die bessere Mannschaft waren und kommen dann doppelt zurück“, sagte Rizzi. Der späte Ausgleich sei „ein Sinnbild für die Saison“, weil seine Mannschaft „mit Rückschlägen super gut klarkommt“.

Mit Platz drei zeigte sich der Kästorfer Trainer hochzufrieden: „Ich bin extrem stolz auf die Jungs, was für Entwicklungen sie genommen haben.“ Nun könne man „mit einem sehr, sehr guten Gefühl in die Sommerpause gehen“.

Für Brinkwerth hingegen war es das letzte Spiel an der Seitenlinie der 05er. Wir von FuPa wünschen dem Coach alles Gute.