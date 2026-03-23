Kästorf gewinnt dank Last-Minute-Treffer knapp gegen Northeim

Der SSV Kästorf hat sich in einer umkämpften Partie mit 2:1 gegen den FC Eintracht Northeim durchgesetzt und damit den dritten Sieg in Serie gefeiert. Für Northeim war es nach sechs ungeschlagenen Spielen wieder eine Niederlage, nachdem das Hinspiel noch mit 1:0 an Northeim gegangen war.
Kästorf startete stark in die Partie und erspielte sich früh gute Möglichkeiten. Trainer Michele Rizzi berichtete: „Wir haben richtig gut angefangen und in der ersten Viertelstunde zwei Riesenchancen versiebt.“ Trotz der vergebenen Chancen gelang die Führung durch Torjäger Leander Petry (17.).
Nach der Führung ließ Kästorf etwas nach, während Northeim besser ins Spiel fand. So Rizzi. Dennoch ging es mit einer knappen Führung in die Pause.
Für Diskussionen sorgte der Ausgleich im zweiten Durchgang. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein sehr fragwürdiges Gegentor bekommen“, erklärte Rizzi. Nach einer umstrittenen Entscheidung entstand ein Freistoß, den Andre Beuster (63.) zum 1:1 nutzte. "Sehr ärgerlich" fand Rizzi den Gegentreffer unter den Umständen.
In der Folge entwickelte sich eine zerfahrene Partie. „Dann wurde sehr viel diskutiert… es war ein sehr zerfahrenes Spiel und ich glaube auch nicht so schön zum angucken“, so Rizzi. Kästorf verlor dann in der Nachspielzeit auch Dennis Jungk per Ampelkarte.
Trotzdem bewies die Mannschaft Moral und entschied das Spiel spät für sich. "Das war natürlich sehr befreiend“, sagte Rizzi zum Treffer von Burak Hajdari (90.).
Am Ende ordnete der Trainer den Sieg ein: „Wir sind aufgrund des Zeitpunktes des Tores der glückliche Sieger in dem Spiel gewesen, haben aber nicht unverdient gewonnen.
Tabellarisch steht Kästorf weiterhin auf Rang fünf. Northeim rutschte auf Platz acht ab.