Kästorf gewinnt dank Last-Minute-Treffer knapp gegen Northeim

– Foto: Tara Düsterhöft- SSV

Der SSV Kästorf hat sich in einer umkämpften Partie mit 2:1 gegen den FC Eintracht Northeim durchgesetzt und damit den dritten Sieg in Serie gefeiert. Für Northeim war es nach sechs ungeschlagenen Spielen wieder eine Niederlage, nachdem das Hinspiel noch mit 1:0 an Northeim gegangen war.

Kästorf startete stark in die Partie und erspielte sich früh gute Möglichkeiten. Trainer Michele Rizzi berichtete: „Wir haben richtig gut angefangen und in der ersten Viertelstunde zwei Riesenchancen versiebt.“ Trotz der vergebenen Chancen gelang die Führung durch Torjäger Leander Petry (17.).

Nach der Führung ließ Kästorf etwas nach, während Northeim besser ins Spiel fand. So Rizzi. Dennoch ging es mit einer knappen Führung in die Pause. Für Diskussionen sorgte der Ausgleich im zweiten Durchgang. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein sehr fragwürdiges Gegentor bekommen“, erklärte Rizzi. Nach einer umstrittenen Entscheidung entstand ein Freistoß, den Andre Beuster (63.) zum 1:1 nutzte. "Sehr ärgerlich" fand Rizzi den Gegentreffer unter den Umständen.