Kästorf feiert ersten Sieg, Bleckenstedt bleibt makellos

In der Landesliga Braunschweig stand am vergangenen Wochenende der vierte Spieltag an. Dabei konnte Bleckenstedt sich an der Tabellenspitze absetzen, denn Gifhorn verlor beim SSV Vorsfelde und auch die Freien Turner und Göttingen 05 trennten sich nur Remis. Wir schauen auf die Spiele..

Auch beim VfB Fallersleben und dem BSC Acosta gab es keinen Sieger. Fabian Bauer (17.) brachte den VfB in Front, doch Uriel Ayimele Donguetsop (21.) glich postwendend zum 1:1 aus. Danach entwickelte sich ein umkämpftes Spiel ohne weitere Treffer.

Ein intensives Duell lieferten sich die Freien Turner Braunschweig und der 1. SC Göttingen 05. Die Hausherren gingen früh durch Manuel Gerlof (6.) in Führung, doch Göttingen drehte die Partie durch Treffer von Ali Ismail (39.) und Benedict Chandra (44.). Am Ende sorgte Len Schneider (77.) für den verdienten 2:2-Endstand.

Einen deutlichen Auswärtssieg feierte der TSC Vahdet Braunschweig beim SV Lengede. Beim 5:1-Erfolg trafen Jose Rodrigo Gasperini (9.), Ismailcan Usta (22.), Berkan Alim (70., Foulelfmeter) und Firat Ugrac (75.). Dazwischen unterlief Michele Fassa (55.) ein Eigentor. Erst kurz vor Schluss gelang Nabil Musa (90., Foulelfmeter)Ergebniskosmetik für Lengede. Fünfter Sieg aus den vergangenen sechs Partien gegen Lengede für die Braunschweiger.

m Duell zweier noch siegloser Teams trennten sich die SVG Göttingen und der FC Eintracht Northeim 0:0. Beide Mannschaften boten viel Einsatz, aber zu wenig Durchschlagskraft. Northeim stand defensiv stabil, die SVG tat sich im Offensivspiel schwer und kam nur selten gefährlich zum Abschluss. SVG-Coach Nils Reutter zeigte sich nach Abpfiff selbstkritisch: „Am Ende des Tages war es wieder zu wenig. Wir sind weiterhin schwer zu besiegen, aber es fühlt sich im Moment nach Stillstand an.“ Tabellarisch treten beide Teams damit auf der Stelle.

Der SSV Kästorf hat im vierten Spiel den ersten Saisonsieg eingefahren – und das deutlich. Gegen den Aufsteiger RW Volkmarode gewann die Rizzi-Elf mit 4:0. Fatmir Bartolen (35.) und Noah Mamalitsidis (39.) trafen noch vor der Pause. Direkt nach Wiederanpfiff machte Leander Petry (46., 48.) mit einem Doppelpack alles klar. Trotz eigener Chancen blieb Volkmarode ohne Torerfolg. Kästorf zeigte damit erstmals die Qualität, die sie zu einem der Titelanwärter machen könnte.

Auch der Bovender SV untermauerte seine Ansprüche und gewann beim Aufsteiger FC Sülbeck/Immensen klar mit 5:0. Dennis Falinski (9.) und Andi Morina (30., 47.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Ein Strafstoß von Vadim Wiedenmeier (64.) und das Tor von Dennis Forkpah (84.) stellten den Endstand her. Trainer Yannick Broscheit lobte die taktische Disziplin und die Defensivarbeit seines Teams, das nun auf Rang zwei kletterte.

Der FC Germania Bleckenstedt marschiert weiter: Mit dem 5:2-Auswärtssieg bei Germania Wolfenbüttel feierte die Elf von Gökhan Arikoglu vierten Sieg in Serie. Rico-Rene Frank (13., 62.) und Thomas Sonntag (40., 46.) waren die prägenden Figuren, ehe Andrea Rizzo (79.) den Schlusspunkt setzte. Dazwischen sorgten Maurice Marx (51.) und Tom Krömer (69.) für die zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Gastgeber. Arikoglu lobte zwar die Offensive, mahnte jedoch auch mehr Spielkontrolle an: „Wir machen vieles schon richtig gut, aber für eine Spitzenmannschaft wünsche ich mir noch mehr Ruhe am Ball.“ Mit zwölf Punkten aus vier Spielen grüßt Bleckenstedt von der Tabellenspitze.