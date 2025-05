Kästorf feiert dritten Sieg in Serie!

In der ersten Halbzeit waren die Gäste "sehr überlegen", wie Sascha Dempwolf, Trainer des Aufsteigers fand. Kästorf probierte immer wieder Steckbälle durch die Kette zu spielen und erspielte sich so auch einige Eins-gegen-Eins-Situationen mit dem Keeper. Das Tor in der 15. Minute fiel allerdings nach einer Ecke. Aus dem Gewühl heraus traf Fatmir Bartolen zur Führung.

Kurz vor der Pause hatte Petershütte dann die große Chance auf den Ausgleich, vergaben diese aber. "Das 1:1 wäre aber auch sehr glücklich gewesen." so Dempwolf. Die zweite Halbzeit verlief für Petershütte dann deutlich besser. "Wir waren richtig gut drin. Konnten Kästorf vom eigenen Tor weg halten und haben uns viele Chancen erspielt." Kleeberg und Steinbrück vergaben die besten Chancen, doch es sollte nicht sein.

Stattdessen der Genickbruch, wieder nach einem Standard, den Petershütte nicht richtig klären konnte. Leander Petry war der Torschütze und jener Petry setzte in der dritten Minute der Nachspielzeit auch den 0:3-Schlusspunkt mit seinem 33. Saisontor. Nach dem 4:0-Sieg im Hinspiel konnte Kästorf also auch das zweite direkte Duell deutlich gewinnen und den dritten Sieg in Serie feiern. "Es war eine verdiente Niederlage, aber wegen der zweiten Halbzeit etwas zu hoch. Da haben wir eine richtig mutige und geschlossene Leistung gezeigt." so Sascha Dempwolf resümierend.