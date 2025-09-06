Kästorf feiert "Arbeitssieg" und schlägt Vahdet klar

Die Partie begann mit einigen Kuriositäten: Da beide Teams im dunklen Dress auflaufen wollten, mussten kurzfristig Ersatzstutzen organisiert werden, die Samy Schmidt, Teammanager der Gäste kurzerhand aus seinen Laden holte. Letztendlich lief Kästorf dann in Leibchen auf, beide Teams zeigten sich vom Trubel allerdings unbeeindruckt.

Sportlich gehörte die Anfangsphase den Gastgebern, die etwas mehr Spielanteile hatten. Doch Kästorf nutzte seine erste Standardsituation: Nach einer Ecke von Dennis Jungk stand Luis Grünheid goldrichtig und köpfte zum 0:1 ein (16.). Mit der knappen Führung für die Gäste ging es in die Pause.

Glücklicher Elfmeter bringt Kästorf auf die Siegrstraße

Direkt nach Wiederbeginn folgte dann die spielentscheidende Szene: Der Schiedsrichter entschied nach einem vermeintlich strafbaren Handspiel im Vahdet-Strafraum auf Elfmeter – eine harte Entscheidung. "Umso ehrlicher muss man auch sein. Wir haben ein Elfmeter geschenkt bekommen." resümierte Schmidt. Torjäger Leander Petry ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 0:2 (55.).

"Danach war das Spiel auf unserer Seit und Vahdet musste aufmachen" sah Schmidt. Kästorf bekam Räume für schnelle Gegenangriffe. Einer dieser Konter führte in der 67. Minute zum 0:3: Noah Mamalitsidis vollendete per Flugkopfball nach starker Vorarbeit. Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Joker Henrik Louis Grabowski, der sehenswert akrobatisch aus rund 20 Metern traf (90.+3).

"Vahdet hat ein sehr gutes Spiel gemacht, weshalb am Ende der Arbeitssieg umso besser schmeck, aber zum Schluss gehen die Punkte zurecht nach Kästorf." resümierte Kästorfs Teammanager Samy Schmidt.

Durch den zweiten 4:0-Sieg in Serie kletterte Kästorf vorerst auf Rang acht, Vahdet rutschte auf Platz zwölf ab. Die Braunschweiger spielen dann am nächsten Woche beim Aufsteiger Sülbeck/Immensen. Kästorf spielt dann bei Eintracht Northeim.