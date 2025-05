Kästorf empfängt Spitzenreiter – Gifhorn gegen Isenbüttel im Top-Duell

Vorsfelde II will seinen Platz auf dem Podium gegen das formstarke Wahrenholz absichern. Die Gastgeber haben seit sieben Spielen nicht verloren und könnten mit einem Sieg aufschließen. Vorsefelde II hat in den letzten beiden Spielen allerdings beachtliche 18 Tore geschossen, die Verteidigung der Gastgeber sei gewarnt.

SV Reislingen/Neuhaus (14./23 Pkt.) – TSV Hillerse (5./39 Pkt.)

Reislingen/Neuhaus benötigt dringend Zählbares, um sich im Abstiegskampf zu behaupten. Mit Hillerse reist jedoch ein Team an, das in dieser Saison stabil agiert und selbst noch Chancen auf Platz drei hat. Die Gastgeber müssen ihre Defensivprobleme in den Griff bekommen. Hillerse geht als Favorit in die Partie.