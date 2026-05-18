Käser-Show bei Walpertskirchener Sieg gegen Garching

Fußball - Herren - Bezirksliga Oberbayern Nord - Saison 2025/2026 - 30. Spieltag - 16.05.2026 - SV Walpertskirchen - VfR Garching – Foto: Marc Marasescu

Vor 160 Zuschauern beeindruckte der WSV einmal mehr mit seinen Tugenden. Konsequent in der Verteidigung und aggressiv pressend machte er dem früheren Regionalligisten das Leben schwer. Wenn nötig, wurde der Ball in der eigenen Zone auch mal öfter quer gespielt und Torhüter Deniz Erden eingebunden.

Mit einem hochverdienten 3:1-Sieg (0:0) gegen den VfR Garching hat der SV Walpertskirchen seine tolle Premieren-Saison in der Bezirksliga Nord abgerundet. Einen Platz unter den ersten Fünf hatte Trainer Josef Heilmeier gefordert, und seine Schützlinge haben geliefert. Sie sind als Fünfter mit den vor ihnen platzierten Freisingern und Dachauern punktgleich, nur im direkten Vergleich im Nachteil.

Mit toll anzuschauendem Direktspiel wurden über die Außen brandgefährliche Angriffe vorgetragen. Da offenbarte sich dann vor allem in der ersten Halbzeit das einzige Manko mit wirklich fahrlässiger Chancenverwertung. Los ging‘s damit schon nach fünf Minuten. Nach Maximilian Spreitzers Sturmlauf über links hatte Tom Simml alle Optionen, köpfte das Leder jedoch übers Tor. Weitere fünf Minuten später flankte Tobias Rauch, Nils Wölken umspielte VfR-Keeper Korbinian Dietrich, verlor aber den Ball, den dafür Paul Jäger über die Latte jagte.

SV Walpertskirchen glänzt zum Abschluss der starken Premieren-Saison

Von Jäger kam in der 20. Minute die Vorlage, die Simml direkt abnahm. Ein Verteidiger brachte aber noch ein Bein dazwischen, wie auch neun Minuten später bei einem Fellermeier-Abschluss. Angesichts nur dreier Halbchancen waren die Gäste mit dem torlosen Pausenstand gut bedient.

Nach Wiederbeginn versuchte sich Garching stärker in der Offensive. Der WSV brauchte einige Minuten, um sich darauf einzustellen, schlug aber dann eiskalt zu. Von Simml mit Übersicht angespielt, tunnelte Luca Fellermeier den herauseilenden VfR-Keeper zum 1:0 (66.).

Der wieder gesunde Christian Käser wurde dann eingewechselt – und es folgte dessen Show. Zwei Gegenspielern luchste er den Ball, zog davon und legte für Fellermeiers zweiten Treffer auf. Drei Minuten später drehten die beiden den Spieß um. Fellermeier bediente Käser zum Walpertskirchener 3:0. Garchings Ehrentreffer durch Mike Niebauers Kopfball (84.) war verdient, denn beim Stand von 1:0 hatte der bereits die Latte des WSV-Tors getroffen.