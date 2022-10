Kärwa-Heimspiel gegen unbequeme Waischenfelder

Hin und her ging es am letzten Wochenende zum Rückrundenauftakt in Kasendorf, am Ende stand eine 3:5-Pleite auf dem Papier. Auch wenn man der Selbitzer Mannschaft eine gute Leistung attestierten konnte, ein Beleg hierfür waren eine Vielzahl von klaren Tormöglichkeiten, lag das Spielglück diesmal auf Seiten der Heimmannschaft. Der Auftritt macht dennoch Mut für die restlichen vier Partien in diesem Jahr, die Einstellung und Körpersprache auf Selbitzer Seite stimmen.