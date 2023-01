Käner starten am 3. Januar – Tests gegen Hennef und Finnentrop

Am 3. Januar startet der 1.FC Kaan-Marienborn in die Vorbereitung auf die Rest-Saison in der Regionalliga West. Neben der herannahenden Teilnahme beim schauinsland reisen Cup in Gummersbach stehen Testspiele gegen den 1.FC Hennef und die SG Finnentrop/Bamenohl an.