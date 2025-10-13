Kämpferisches Topspiel bleibt ohne Lohn

Im Spitzenspiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den amtierenden Meister FC Bayern München verlor die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch in der Volkswagen Arena mit 1:3 (0:1) und musste die Tabellenführung abgeben. Trotz eines leidenschaftlichen Auftritts reichte es für die Grün-Weißen nicht zu Punkten.

Der VfL begann mit zwei Veränderungen im Vergleich zum 4:0-Sieg in der Champions League gegen Paris: Sarai Linder und Justine Kielland rückten in die Startelf, während Ella Peddemors und Caitlin Dijkstra zunächst auf der Bank saßen. Bayern-Coach Jose Barcala tauschte nach der deutlichen Niederlage in Barcelona dreimal.

Beide Teams begegneten sich mit hohem Tempo und vielen Zweikämpfen. Die Münchnerinnen fanden zunächst besser in die Partie. Nach einer Hereingabe von Arianna Caruso prüfte Klara Bühl VfL-Torhüterin Stina Johannes erstmals ernsthaft (17.). Zehn Minuten später fiel die Führung: Bühl setzte sich auf der linken Seite durch, legte sich den Ball mehrfach vor und traf aus 16 Metern präzise ins linke Eck (27.). Wolfsburg kämpfte sich in die Begegnung, kam durch Alexandra Popp und Cora Zicai zu Gelegenheiten, blieb aber bis zur Pause ohne Torerfolg.

Nach der Pause startete der VfL druckvoll – und belohnte sich sofort. In der 48. Minute nutzte Janina Minge eine unübersichtliche Situation nach einem Eckball und traf zum 1:1, ihr Schuss wurde unhaltbar von Caruso abgefälscht. Wolfsburg hatte das Momentum, drängte auf das zweite Tor, doch in diese Phase fiel der erneute Rückschlag: Nach einer Flanke von Giulia Gwinn traf Momoko Tanikawa aus sieben Metern zur 2:1-Führung (57.).

Die Partie blieb intensiv, Wolfsburg suchte weiter den Weg nach vorn. Kessya Bussy vergab in der 80. Minute die große Chance zum Ausgleich. In der Nachspielzeit wurde es turbulent: Joelle Wedemeyer sah nach einem Foul an Lea Schüller die Rote Karte (90.+3). In Überzahl nutzte Bayern die sich bietenden Räume – Alara traf mit einem Schlenzer ins lange Eck zum 3:1-Endstand (90.+5).

Trainerstimmen

Stephan Lerch:

„Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut in unser Pressing gefunden. Nach der Pause war das deutlich besser – wir waren mutiger, haben den Gegner mehr gestresst und den Ausgleich erzielt. Das 2:1 kam dann in einer Phase, in der das Momentum eigentlich auf unserer Seite war. Mit etwas mehr Spielglück wäre ein Punkt möglich gewesen.“

Jose Barcala:

„Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg. Nach den schweren Tagen in Barcelona war das heute eine starke Reaktion. Wir wussten, dass Wolfsburg sehr gut vorbereitet ist, und mussten hart arbeiten, um zu bestehen. In der zweiten Halbzeit war es schwierig, aber wir haben die Ruhe bewahrt und verdient gewonnen.“

Tore:

0:1 Bühl (27.), 1:1 Minge (48.), 1:2 Tanikawa (57.), 1:3 Alara (90.+5)

Rote Karte: Wedemeyer (90.+3)

Gelbe Karte: – / Eriksson

Schiedsrichterin: Fabienne Michel (Gau-Odernheim)

Zuschauende: 12.495 in der Volkswagen Arena

VfL Wolfsburg: Johannes – Linder, Wedemeyer, Küver, Levels – Minge, Kielland (66. Peddemors) – Huth (81. Bjelde), Popp, Zicai (66. Bussy) – Beerensteyn (88. Pujols)

FC Bayern München: Mahmutovic – Gwinn, Viggosdottir (66. Eriksson), Ballisager, Kett – Caruso, Stanway – Dallmann, Tanikawa (65. Alara), Bühl – Harder (90. Schüller)