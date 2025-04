Kämpferischer Auftritt bleibt unbelohnt – 0:3-Niederlage gegen Blue St

Am Mittwochabend trat der FC Widnau im Nachtragsspiel auswärts gegen den FC Blue

Stars Zürich an. In einer umkämpften Partie musste sich Widnau mit einer 0:3-Niederlage

geschlagen geben.

Bereits früh im Spiel ging das Heimteam in Führung: Der Torhüterin des FC Widnau rutschte

der Ball unglücklich aus den Händen – die gegnerische Stürmerin reagierte blitzschnell und

schob zur frühen 1:0-Führung ein.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen klaren

Torchancen auf beiden Seiten. Das zweite Tor für Bluestars fiel nach einem Freistoss nahe

der Eckfahne: Im Strafraum entstand ein wildes Gewusel, der Ball konnte nicht geklärt werden, und eine Zürcher Spielerin traf aus kurzer Distanz.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte Widnau Kampfgeist und hielt das Spiel weitgehend

ausgeglichen. Die Entscheidung fiel jedoch durch einen Weitschuss, den die Torhüterin

zunächst parieren konnte – der Nachschuss landete schliesslich im Netz zum 3:0-Endstand.

Trotz der Niederlage zeigte das Team Moral und kämpfte bis zum Schluss. Offensiv fehlte es

jedoch an klaren Torchancen, sodass der verdiente Lohn in Form eines Treffers ausblieb.