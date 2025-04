Knappes Aus für Düsseldorf. – Foto: Andreas Zobe

Kämpferische U19 von Fortuna Düsseldorf unterliegt Schalke Fortuna Düsseldorf bei Schalke 04: Im Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft entscheidet erst die Verlängerung. Verlinkte Inhalte DM A-Junioren Schalke 04 F. Düsseld.

Sie waren so nah dran. Im Achtelfinale um die Deutsche A-Junioren Meisterschaft hatten Fortunas U19-Fußballer den FC Schalke 04 am Sonntagvormittag am Rande einer Niederlage. Vor rund 350 Zuschauern im Gelsenkirchener Parkstadion zwang die Mannschaft von Engin Vural den dreifachen nationalen Titelträger in dieser Altersklasse in die Verlängerung, musste sich dort aber aufgrund eines späten Gegentreffers (118.) denkbar knapp mit 1:2 geschlagen geben.

So., 27.04.2025, 11:00 Uhr FC Schalke 04 Schalke 04 Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. 1 0 Abpfiff Anstatt nun im Viertelfinale mit Bayer 04 Leverkusen ein weiteres Schwergewicht herauszufordern, bleibt der Fortuna in dieser Saison „nur“ noch der Niederrheinpokal. Im Viertelfinale des Verbandspokals trifft die Vural-Elf Mitte Mai auf den Außenseiter SV Bedburdyck-Gierath.

Und in der Form von Sonntag ist der Fortuna der Gewinn des Wettbewerbs definitiv zuzutrauen. „Wir haben gegen Schalke ein Topspiel gemacht. Über die gesamte Dauer gesehen waren wir spielerisch sogar die bessere Mannschaft. Das macht das Ausscheiden umso schmerzhafter. Ich hätte lieber ein schlechteres Spiel gesehen mit einem Weiterkommen von uns“, gab Vural nach Spielschluss zu Protokoll. Bei aller Trauer über das Achtelfinal-Aus können der Fußballlehrer und seine Schützlinge mit etwas Abstand aber mit Stolz auf die Premierensaison in der neu eingeführten DFB-Nachwuchsliga zurückblicken. Schon mit der souveränen Qualifikation für die Liga A sorgte der Nachwuchs vom Flinger Broich in der Vorrunde für ein Ausrufezeichen. Und auch in der anschließenden Hauptrunde wusste sich die Fortuna gegen namhafte und starke Konkurrenz zu behaupten. Der verdiente Lohn war die Qualifikation für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, in der mit Schalke dann gleich ein echtes Kaliber wartete.