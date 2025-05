Kämpferische SGBM belohnt sich nicht

Man hielt gegen den Tabellendritten von Beginn an gut dagegen, auch wenn Reisensburg mehr vom Spiel hatte. Die erste große Chance hatte aber die SGBM, als Yannik Nusser frei vor dem gegnerischen Tor auftauchte, aber vergab (5. Minute). Auch die nächste Großchance verbuchte die Gäste, als nach schönem Spielzug Kai Killguss es nicht vermag den Ball über die Linie zu drücken (21.) Der Gastgeber kombinierte sich bis an die Strafraumgrenze recht gefällig, aber die Abwehr der SGBM lies in der Regel wenig zu. Erneut war es die SGBM, die für Torgefahr sorgte. Nach einem Freistoß kam Thomas Bilz an den Ball, konnte aber aus wenigen Metern den Ball nicht mehr gefährlich genug aufs Tor bringen (33.). Die Gastgeber nutzten dann einen kapitalen Fehlpass von Benjamin Übelhör nahe dem eigenen Strafraum zur Führung durch Luca Wagner (1:0, 44. Minute). So ging es statt mit einer Führung mit einem Rückstand in die Pause

Nach dem Seitenwechsel war die SGBM um den Ausgleich bemüht, war aber zu selten wirklich torgefährlich. Ab der 58. Minute musste Ahmad Kaedi eine 10-Minuten-Strafe nach Foulspiel verbüßen, die SGBM agierte in der Zeit mit einem Mann weniger. Reisensburg nutzte dies, um ihre Führung durch erneut Luca Wagner auszubauen (64.). Der Gastgeber konnte nach einer Kombination durch Patrick Hartmann das 3:0 erzielen (75.) Danach konnte die SGBM nicht mehr entscheidend zulegen und es blieb bei der Drei-Tore-Niederlage (UEB).