Kämpferisch zum Punktgewinn

Besonders schwer wog der Ausfall des Defensivverbunds mit Harnisch, Meißner, Linz, Johannes und Engel, wodurch Noak erstmals überhaupt neben Dolzer in der Innenverteidigung agierte. Auf der Bank saßen mit Gath, Oppel, Schirrmeister, Schaffel und Eichentopf fünf Eigengewächse aus der Zweiten und der A-Jugend – ein großes Kompliment für das Engagement bei dieser weiten Auswärtsfahrt, auch wenn nicht jeder zum Einsatz kam.

Weida startete druckvoll, Patzer und die neu formierte Viererkette mit Rösener, Dolzer, Noak und Harbauer hatten alle Hände voll zu tun. Bereits zu Beginn musste Patzer Kopf und Kragen riskieren und vereitelte großartig gegen Torjäger Peuker sowie anschließend gegen Lehmann einen frühen Rückstand. Dörlitz köpfte nach einer Ecke von Sevcuks knapp über das Tor. Wenig später dann doch die verdiente Führung für die Gastgeber: Einen abgewehrten Ball von Patzer verwertete Lehmann per Kopf. Flankengeber Graham stand dabei wohl knapp im Abseits, doch der Assistent ließ die Fahne unten. Die Kurstädter kamen in den ersten zwanzig Minuten kaum über die Mittellinie hinaus, reagierten aber nur drei Minuten später eiskalt: Ein weiter Freistoß von Schack landete bei Dolzer, der direkt abzog – der Ball zappelte zum Ausgleich im Netz. Burkhardt hatte bis dahin noch keinen Ballkontakt und musste das Spielgerät aus dem Tor holen. Metzner, Kapitän der Hausherren, verpasste freistehend gegen Patzer die erneute Führung. Abgesehen von zwei harmlosen Distanzschüssen – Pawlak für Preußen und Dörlitz für Weida – passierte bis zur Pause wenig Nennenswertes.

Entgegen aller Erwartungen startete Weida nicht mit einem Sturmlauf in die zweite Hälfte. Die Defensive der Kurstädter präsentierte sich nun äußerst stabil und ließ kaum noch Chancen zu. Die Lufthoheit hatten Dolzer, Fernschild und Noak, viele Flanken wurden schon vor dem Strafraum geklärt oder sicher von Patzer aufgenommen. Ein Konter brachte schließlich sogar die Führung für Bad Langensalza: Fischer steckte stark durch auf Schleip, der frei vor Burkhardt eiskalt unten links einschob. Die rund 15 mitgereisten Preußen-Anhänger feierten lautstark unter dem Tribünendach. In der Folge warf Weida alles nach vorn. Nach einer scharfen Hereingabe durch den Strafraum, bei der mehrere Spieler der Hausherren verpassten, hatten die Schwarz-Weißen das Glück auf ihrer Seite. Schleip hatte kurz darauf die große Chance zur Vorentscheidung, sein Abschluss aus etwa zwölf Metern strich jedoch knapp am Tor vorbei. Dann doch der Ausgleich: Dörlitz spielte auf Fuchs durch, Noak wollte klären, doch der Pressschlag landete unhaltbar im Tor – 2:2. Noch zwanzig Minuten standen auf der Uhr, Weida drängte auf den Sieg. Preußen stemmte sich mit aller Kraft dagegen, Fischer, Aliyev und Schleip hielten im Umschaltspiel immer wieder den Ball fest. Die Aufgabe wurde noch schwieriger, als Schiedsrichter Götze nach einem abgepfiffenen Angriff und folgendem Abschluss Aliyev mit Gelb-Rot vom Platz stellte – eine Entscheidung ohne das nötige Fingerspitzengefühl. Zehn reguläre Minuten und sieben Minuten Nachspielzeit mussten überstanden werden. Die Schlussphase wurde wild: Ecke um Ecke, Flanke um Flanke segelte in den Strafraum der Gäste. Doch stets war ein Bein, ein Kopf oder ein anderer Körperteil dazwischen. Die letzte Szene des Spiels war sinnbildlich – dreimal kamen die Weidaer im Sechzehner zum Abschluss, dreimal warfen sich die Kurstädter dazwischen. Mit dem Schlusspfiff streckten die Spieler die Arme in die Höhe: Gegen den bislang stärksten Gegner der Saison wurde ein Unentschieden erkämpft.

Fazit: Die Gastgeber überzeugten mit Ballsicherheit und Robustheit – Attribute, die sie wohl bis zum Saisonende ganz oben mitspielen lassen. Die Wirth-Elf trotzte allen Widrigkeiten und belohnte sich mit einem Zähler, der sich wie ein Sieg anfühlen dürfte.