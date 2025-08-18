„Kämpferisch eine starke Leistung“ – Waldram feiert ersten Saisonsieg

Im dritten Spiel hat die DJK Waldram ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Doch bis der 3:2-Erfolg beim TSV Murnau II eingetütet war, durfte ordentlich gezittert werden. „Kämpferisch war das eine starke Leitung, damit können wir zufrieden sein“, stellte Benedikt Buchner nach Spielschluss erleichtert fest. Spielerisch tat sich seine Truppe gegen die junge Landesligareserve schwerer, als dem DJK-Coach lieb war.

Statt wie vorgenommen den Gastgebern durch offensives Pressing den Schneid abzukaufen, ließ sich der Kreisliga-Dino in die Defensive drängen und produzierte Fehlpässe am laufenden Band. „In der ersten Halbzeit hatten wir viele schlampige Abspiele, und die Abstimmung hat auch nicht funktioniert“, ärgerte sich der DJK-Trainer.

Nach einer guten Viertelstunde rettete Torhüter Tobi Hagenbucher im Eins-gegen-eins gegen Murnaus Lukas Ende seine Mannschaft vor einem Rückstand. Auf der Gegenseite behauptete Paul Schlott den Ball im Strafraum, legte ab auf Luca Faganello, dessen Flanke Johannes Bahnmüller kurz vor der Pause per Hüftdrehschuss zum 1:0 für die Gäste einnetzte. „Das war super glücklich, wir können froh sein, das Murnau uns nicht bestraft hat“, fasste Buchner die erste Halbzeit zusammen. Als Benedikt Bergmoser wenige Minuten nach Wiederbeginn nach Flanke von Luca Hensel auf 2:0 erhöhte, schien eine Vorentscheidung gefallen, aber die Gastgeber verkürzten per Foulelfmeter auf 1:2.