„Kämpferisch eine klasse Leistung“ – Olching bucht sein Relegationsticket

Den direkten Abstieg hat der SC Olching gegen Ehekirchen schon einmal verhindert. Jetzt richtet sich der Blick auf die Relegation.

Olching – Keine Rechenspiele mehr für den SC Olching: Mit dem 2:1 (1:1)-Sieg beim FC Ehekirchen halten die Amperstädter den Tabellenvorletzten aus Wertingen von sich fern und stehen jetzt sicher in der Relegation. „Wenn man sieht, von wo wir kommen, muss man die Relegation als Belohnung sehen“, sagte SCO-Trainer Felix Mayer nach dem Auswärtssieg und spielte damit darauf an, dass der SCO selbst lange auf dem direkten Abstiegsplatz stand, auf dem nun Wertingen die Saison beenden wird.

Der Sieg in Ehekirchen war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Ob er auch verdient war? „Das kommt jetzt ganz auf die Perspektive an“, meinte Mayer. Seine Mannschaft habe jedenfalls „kämpferisch eine klasse Leistung“ abgerufen. Die Partie hatte turbulent begonnen – mit zwei Strafstößen in den ersten zehn Minuten. Den Ehekirchener Versuch parierte SCO-Schlussmann Maximilian Hoffmann. Olchings Torjäger Ferenc Ambrus blieb dagegen eiskalt vom Punkt (10.). Kurz darauf glich Maximilian Schmidt aber aus (16.). Und auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb es gefährlich. Die Gastgeber scheiterten außerdem einmal am Pfosten und einmal am stark parierenden Hoffmann. Und auch die Olchinger trafen unter anderem die Latte. „3:2 nach Chancen“, rechnete Mayer vor.

Siegtreffer durch den Kapitän

In Halbzeit zwei zogen die Gastgeber die Zügel dann weiter an. „Da hat Ehekirchen ganz klar das Spiel gemacht“, berichtete der SCO-Trainer. Seine Mannschaft habe jedoch diszipliniert verteidigt und immer wieder Nadelstiche setzen können. Einziges Manko: „Da müssen wir die eine oder andere Situation besser ausspielen“, so Mayer. Und so mussten sich die Gäste bis zur 84. Minute gedulden, ehe sie ein zweites Mal jubeln konnte. Nach einer Ecke herrschte Durcheinander und irgendwie bugsierte Kapitän Jan Sostmann den Ball über die Linie. Spätestens da war klar: Die Relegation ist sicher. Ein Unentschieden hätte den Olchinger nach Wertingens Remis am Vortag dazu schon genügt. „Darauf können wir uns jetzt eineinhalb Wochen vorbereiten“, meinte der SCO-Coach.

Bevor die entscheidenden Duelle um den Klassenerhalt anstehen, haben die Olchinger noch ein reguläres Ligaspiel: Am kommenden Samstag ist der VfB Durach zu Gast im Amperstadion – ein letzter Härtetest vor der Relegation. Mayer ist sich nach dem Sieg am Sonntag jedenfalls sicher: „Wir können jetzt positiv in die nächsten Wochen gehen.“ Und im Idealfall steht an deren Ende der Klassenerhalt. (Thomas Benedikt)