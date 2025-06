Kämpfer statt Künstler: Multerer hält seine Knochen künftig für den TSV Murnau hin

Benedikt Multerer, der neue Stürmer der Drachen, wird den Zuschauern so oder so auffallen. Denn dieser Mann spielt anders als die anderen. In seiner Karriere im Männerbereich hat er mehr Gelbe Karten (74) als Tore (68) gesammelt. „Das ist ein harter Fußball. Das ist meine Art und da kann ich nicht raus. Die Gegner mögen das nicht – und die Schiedsrichter wahrscheinlich auch nicht“, scherzt der Peitinger. Die meisten Karten und Fouls sammelt Multerer, weil er in jede Aktion hinein rauscht, als wäre es die wichtigste des Spiels. Michael Adelwart, der Chef der Murnauer, liebt diesen Typ Fußballer, weil er selbst so einer war. „So einen hast du lieber in deiner Mannschaft. Der hat uns schon im Relegationsspiel gegen Peiting weh getan“, sagt Adelwart. Im Juni 2022 standen sich beide Klubs im Duell um den Bezirksliga-Aufstieg gegenüber. Murnau siegte zweimal, auch für Multerer ging’s nach oben. Er wechselte nach Raisting, kickte drei Jahre in der Bezirksliga, war in der abgelaufenen Saison der beste Scorer der Liga mit 18 Toren und 18 Vorlagen.

Noch heute wird Benedikt Multerer gerne von seinem guten Freund aufgezogen. Michael Horner heißt er – und die beide wollten vor Jahren in Peiting mit der Trikotnummer 17 auflaufen. „Ich hab’ sie ihm weggeschnappt. Das hält er mir noch vor“, scherzt der 27-Jährige. In Murnau, bei seinem neuen Verein, wollte er keine Konfrontation eingehen. Er habe freundlich gefragt, ob die Nummer noch zu haben wäre. Nachdem Stürmer Konstantin Ott, der sie bisher trug, weiter den Weg der Rehabilitation geht, darf Multerer sie tragen.

Der Mann, der den Stürmer in ihm entdeckt hat, wollte ihn halten. In Raisting stellt Johannes Franz seit Jahren mit begrenzten Ressourcen eine Mannschaft auf, die stets so knapp am Aufstieg vorbeirauscht, dass man langsam an einen Fluch glauben muss. Dabei presst der Trainer jeden Milliliter aus seinen Teams und verhilft Spielern in ungekannte Höhen. Multerer kam als Mittelfeldmann nach Raisting. In Anbetracht der Stürmernot beim SVR schob Hannes Franz ihn nach vorne. „Er hat mich umgeformt“, sagt Multerer. Und siehe da: Der Knochenbrecher funktioniert auch im Angriff – oder sogar noch besser. Auch als Mittelstürmer läuft Multerer enorme Strecken, reißt Lücken, läuft Gegenspieler hart an. „Ich bin nicht der klassische Boxstürmer – und auch nicht der Wunderkicker“, sagt der 27-Jährige. Kampfgeist prägt sein ganzes Spiel. „Deshalb werden sie mich auch angerufen haben.“

Das stimmt auch. An feinen Füßen mangelt es beim TSV nicht. Aber Leute, die zulangen und erfahren sind, fehlen spätestens seit den Abgängen von Michael Marinkovic, Manuel Diemb und Thomas Bauer. „Er tut uns als Typ gut und ist auch nicht so jung wie die anderen“, erklärt Adelwart. Im Winter wählten er und Sportchef Dennis Destek erstmals Multerers Nummer, als der gerade vom Urlaub zurückgekommen war. Weitere Gespräche folgten, aber auch die Bitte um Zurückhaltung. Denn Plan A wäre stets gewesen, mit Raisting in die Landesliga aufzusteigen. Für den 1,90-Meter-Mann stand fest: „Wenn ich wechsele, dann nur für eine höhere Liga.“ Interessenten gab es genug. Auch der 1. FC Garmisch-Partenkirchen buhlte mit, bot, was sie in Murnau verachten: ein paar Euro Taschengeld. „Das sind Sachen, die für mich keine Rolle spielen“, sagt Multerer.