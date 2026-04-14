Kämpfer im Zentrum bleibt an Bord

Der CSC 03 Kassel treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat mit Simon Kauf die nächste wichtige Verlängerung fixiert. Der Mittelfeldspieler, seit mehreren Jahren eine feste Größe im Team, wird auch künftig das rot-weiße Trikot tragen und bleibt damit ein prägender Bestandteil der Mannschaft.

Kauf hat sich beim CSC 03 längst zu einem Gesicht des Vereins entwickelt. Im Zentrum verkörpert er jene Mischung aus Zweikampfstärke, Leidenschaft und Emotionalität, die einer Mannschaft gerade in schwierigen Phasen Halt geben kann. Er ist einer der Spieler, die nicht nur durch ihre sportliche Leistung, sondern auch durch ihre Mentalität Gewicht haben.

Für die Kasseler ist die Zusage deshalb mehr als reine Kaderpflege. Der Verein sichert sich mit Kauf einen Akteur, der auf dem Platz vorangeht und das Umfeld mit seiner Identifikation mitzieht. Zuvor hatte bereits Nico Möller seine Verlängerung bekanntgegeben. Während Möller vor allem für Laufstärke und Verlässlichkeit steht, unterstreicht die Personalie Kauf nun einmal mehr den Versuch der „Rothosen“, den charakterlichen Kern der Mannschaft zusammenzuhalten.