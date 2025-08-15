„Kämpfen, kratzen, beißen“: Wiesbaum ist heiß auf die Mosella

Nach dem Auftaktsieg beim SV Mehring (4:1) erwartet der FSV Tarforst mit Salmrohr einen der Titelmitfavoriten. „Das wird ein Highlight und ein erster Fingerzeig, wohin die Reise gehen kann. Salmrohr ist für mich leicht favorisiert, ich erwarte ein interessantes und intensives Spiel, in dem wir ein Zeichen setzen wollen. Wir wollen uns Respekt verschaffen und uns oben festsetzen“, legt Tarforsts Trainer Patrick Zöllner die Messlatte hoch. Christoph Nickl, Elias Heitkötter und Neil Müller-Adams fallen mit Knieverletzungen weiterhin aus. Lewin Raithel ist aus dem Urlaub zurück. Benedikt Decker (fehlte zuletzt arbeitsbedingt) ist auch wieder dabei. Fraglich ist noch die Einsatzfähigkeit von Nico Neumann (Leiste).

„Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe vor vielen Zuschauern und von beiden Mannschaften Offensivfußball. Es wird spannend. Wer die wenigsten Fehler macht, gewinnt. Wir spielen in Tarforst, um das Optimale herauszuholen“, betont Salmrohrs Coach Frank Thieltges. Sein Kader ist komplett, da Noah Wrusch eine Sprunggelenkverletzung auskuriert hat.

SG Saartal Irsch – SV Niederemmel (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Schoden)

Um die ersten Heimpunkte aufs Konto zu bringen, soll das Team nach Meinung des Sportlichen Leiters Philip Kramp eine Schippe drauflegen: „Wir haben vor allem in spielerischer Hinsicht noch enorm Luft nach oben. Es gilt, unser großes Offensivpotenzial auszuspielen und zugleich kompakter in der Abwehr zu stehen.“ Lucas Jakob (Schambeinentzündung), Felix Guckeisen (Oberschenkelprobleme), Nico Ockfen (Leiste) und Tobias Baier (muskuläre Beschwerden) müssen passen. Nicolas Jakob (nach Urlaub) und Fabian Müller (war erkrankt) sind wieder Optionen für die Startelf. „Saartal verfügt über enorme Offensivqualität. Da wird einiges auf unsere Abwehr zukommen. Wir haben dort nichts zu verlieren und wollen über ein kompaktes Defensivverhalten und Umschaltmomente für Gefahr sorgen“, weiß Niederemmels Trainer Sascha Kohr um eine schwere Aufgabe. Marcel Koster, Manuel Leitzgen sowie Torben Dienhart fehlen langzeitverletzt. Auch Rückkehrer Elias Berres fällt aufgrund eines Außenbandrisses aus. Mark Sonnek ist aus dem Urlaub zurück.

SG Wiesbaum – TuS Mosella Schweich (Sonntag, 14.45 Uhr, Rasenplatz Berndorf)

„Kämpfen, kratzen und beißen“: Das fordern die Trainer Alexander Volk und Marco Michels vor der Heimspielpremiere nach zwölf Jahren Bezirksliga-Abstinenz. „Wir sind gegen Schweich krasser Außenseiter, doch wir wollen kämpferisch, läuferisch und auch spielerisch dagegenhalten. Dann haben wir vielleicht eine Siegchance“, so Michels. Daniel Gurin (nach Verletzung), Julian Bauer (nach Urlaub) und Tim Blech (fehlte berufsbedingt) sind wieder an Bord, Janek Kill (Knie) ist fraglich. Als erster Tabellenführer der Saison will die Mosella auch in der Vulkaneifel gewinnen. „Wir erwarten eine motivierte und mit jeder Menge Euphorie in ihr erstes Heimspiel startende Wiesbaumer Mannschaft. Bringen wir die gleiche Leistung wie in der zweiten Halbzeit gegen Zewen (6:0), sollten wir dreifach punkten“, ist Mosella-Coach Thomas Schleimer überzeugt. Marc Pitsch, Leo Polinski, Adrian Ossen (alle im Urlaub) und Torwart Bendix Große (Praktikum) fallen aus, Stephan Schleimer (fehlte urlaubsbedingt) steht wieder bereit.

SV Sirzenich – SG Franzenheim (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Sirzenich)

„Wir erwarten einen gut organisierten Aufsteiger, den wir noch aus gemeinsamen A-Liga-Zeiten kennen. Franzenheim verfügt über eine erfahrene Mannschaft mit sehr viel Wucht in der Offensive. Das wird kein Selbstläufer“, erwartet SVS-Trainer Tillmann Schweitzer ein hartes Stück Arbeit. Philipp Brost (Kreuzbandriss), Kevin Endres und Kilian Düpré (beide verletzt) stehen nicht zur Verfügung. Kevin Walter, Tim Laudwein und Tom Schüßler sind nach leichten Verletzungen wieder eingeplant. Ben Schneider (Kniebeschwerden) und Jannik Boost (Rücken) sind fraglich. „Wir sind in Sirzenich maximal gefordert, fahren mit reichlich Demut und Respekt dorthin. Es braucht einen sehr guten Tag und Umschaltmomente, die wir effektiv nutzen wollen“, warnt Franzenheims Trainer Thomas Werhan vor einem „bärenstarken Gegner“. Tim Müller (Kreuzbandriss), Luca Franzen (Patellasehnenspitzensyndrom) und Kilian Falk (Knie) sind außen vor. Michael Hassani, Philipp Mendgen, David-Ovidiu Rus und Adrian Meier sind nach Urlaub wieder an Bord.

SV Tawern – SG Geisfeld (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Tawern)

Beide Mannschaften streben nach Niederlagen am ersten Spieltag nach den ersten Punkten. „In spielerischer Hinsicht wollen wir an die gute Leistung in Kasel (2:4 bei der SG Ruwertal, d. Red.) anknüpfen, müssen aber wesentlich aggressiver im Defensivverhalten und effizienter im Ausnutzen der Chancen sein“, fordert Tawerns Trainer Steve Birtz. Pascal Kirch (Fußgelenkverletzung), Fabian Weber (Muskelfaserriss) und Pascal Hurth (angeschlagen/Trainingsrückstand) fallen aus. „Tawern wird definitiv ein dickes Brett. Die sind durch die Bank top besetzt und haben fast keine Schwachstellen. Wollen wir dort was Zählbares mitnehmen, müssen wir auch die Standards besser zu verteidigen“, sagt Geisfelds Trainer Björn Probst und verweist auf die Kardinalfehler beim Auftakt gegen Lüxem (2:4). Jonas Mart (Knorpelschaden) und Janis Jochem (Kreuzbandriss) fehlen langzeitverletzt. Christian Alt ist aus dem Urlaub zurück.

SG Zewen – SV Mehring (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Langsur)

„Gegen den starken Aufsteiger aus Mehring wird es gewiss kein Selbstläufer, sondern 90 Minuten harte und intensive Arbeit. Wir wollen die gleiche Intensität auf den Platz bringen wie die erste Halbzeit in Schweich, als es noch 0:0 stand“, fordert Zewens Trainer Dominik Wintersig eine bessere defensive Stabilität. Kevin Noll (Knie), Julian Schneider (Knorpelschaden) und Veton Saliji (Kreuzbandriss) fehlen verletzungsbedingt. „Zewen hat eine erfahrene Mannschaft, die sich in der Liga etabliert hat. Für uns ist jede Partie ein Endspiel. Wir müssen uns steigern und wollen die ersten Punkte einfahren“, lässt Mehrings Spielertrainer Simon Monzel durchblicken. Während der reaktivierte Matija Jankulica aufgrund einer Zerrung ausfällt, kommen Leandro Angelico und Andy Strauch (wurde gegen Tarforst erkältungsbedingt nur eingewechselt) zurück.

SV Schleid – SG Ruwertal/Gutweiler ⇥Mittwoch, 10. September, 20 Uhr

Nach Angaben von Staffelleiter Bernd Hurth wird die ursprünglich für Sonntag geplante Begegnung auf Mittwoch, 10. September, 20 Uhr, verlegt. Die Initiative ging von Schleider Seite aus.

Bezirksliga Mitte

TuS Ahbach – HSV Neuwied (Samstag, 19.45 Uhr, Kunstrasenplatz Leudersdorf)

Ein lupenreiner Hattrick von Routinier Nico Clausen bescherte dem TuS Ahbach zur Liga-Ouvertüre in Kobern beim SV Untermosel den ersten Sieg (3:1). „Es war der 100. Punkt, seitdem ich hier Trainer bin“, berichtet Coach Roger Stoffels stolz. „Wir wollen eine ähnlich gute Körpersprache und eine kollektiv starke Leistung zeigen. Neuwied ist noch ein unbeschriebenes Blatt für uns, doch ich habe mir Infos zum Gegner eingeholt. Sie haben ihr erstes Spiel verloren. Wir sind deshalb gewarnt, denn Neuwied wird alles reinwerfen.“ Der Einsatz von Noah Hertel (angeschlagen) ist fraglich.