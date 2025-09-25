Käerjeng: Neyken nicht mehr Trainer des Damen-Erstligisten

Wie UN Käerjeng 97, Aufsteiger in die Damen-Liga 1, am Donnerstagvormittag auf Facebook zusammen mit der sportlichen Leitung des Frauenbereichs mitteilte (s.u.), hat der Verein nach „intensiven Gesprächen von beiden Seiten“ entschieden, die Zusammenarbeit mit Trainer Daniel Neyken nicht fortzusetzen.

Neyken war seit Januar am „Käerjenger Dribbel“ im Amt, stieg mit dem Team erstmals in der Vereinsgeschichte in die 1.Liga auf, wo man zuletzt aber einen schweren Stand hatte und Pokal inbegriffen drei Niederlagen in Serie kassierte.