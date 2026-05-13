Kadir Eser etabliert sich im Herrenbereich des VfB Peine Junger Mittelfeldspieler überzeugt in seiner ersten Saison durch Einsatzbereitschaft und Mentalität von red · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Mit Kadir Eser hat sich beim VfB Peine ein Nachwuchsspieler in den Vordergrund gearbeitet, der in seinem ersten Herrenjahr bereits eine feste Rolle im Team übernommen hat. Vor allem seine Zweikampfstärke und seine Entwicklung innerhalb kurzer Zeit sorgen intern für positive Aufmerksamkeit.

Der Übergang aus dem Jugendbereich in den Herrenfußball gilt oft als schwierige Phase für junge Spieler. Kadir Eser hat diesen Schritt beim VfB Peine bislang jedoch bemerkenswert schnell vollzogen. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte er sich zu einer festen Größe im Kader und sammelte regelmäßig Einsatzminuten. Besonders auffällig ist dabei seine körperliche Präsenz im Spiel. Eser sucht konsequent die Zweikämpfe und bringt eine Intensität mit, die im Herrenbereich entscheidend sein kann. Hinzu kommt eine hohe Bereitschaft, sich über Einsatz und Disziplin zu behaupten.

Neben den sportlichen Qualitäten wird innerhalb des Vereins vor allem seine Einstellung hervorgehoben. Eser gilt als Spieler, der auch in schwierigen Phasen Verantwortung übernimmt und sich kontinuierlich weiterentwickeln möchte. Sein persönliches Ziel formuliert er klar: Möglichst viele Spiele absolvieren und mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison gestalten. Dabei sieht er seine Stärken vor allem in der Arbeit gegen den Ball und in der Bereitschaft, sich in jedem Spiel voll einzubringen.