Kadir Ergün wird U19-Trainer des TSV Solingen Der TSV Solingen stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und verpflichtet Kadir Ergün als neuen Cheftrainer der U19 für die Saison 2026/27. von red · 03.04.2026, 09:00 Uhr · 0 Leser

Wechselt zum TSV Solingen: Kadir Ergün. – Foto: Oğuzhan Erdoğmuş

Der TSV Solingen stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und verpflichtet Kadir Ergün als neuen Cheftrainer der U19 für die Saison 2026/27. Der 27-jährige B-Lizenzinhaber bringt mehrere Jahre Erfahrung im leistungsorientierten Jugendfußball mit und ist im Düsseldorfer Juniorenfußball kein Unbekannter.

Die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen von Beginn an klar, direkt und auf Augenhöhe. Ergün: „Ich möchte mich bei Ömer Yalman, Yorik Heiber und Tobias Piotrowicz bedanken. Die Gespräche waren sehr offen, wertschätzend und klar. Man hat schnell gemerkt, dass hier strukturiert gearbeitet wird und Dinge auch umgesetzt werden. Ich bin froh, hier zu sein und weiß das Vertrauen sehr zu schätzen.“ Ergün sieht in seinem Wechsel eine bewusste Entscheidung: „Ich habe für mich klar entschieden, wie und in welchem Umfeld ich arbeiten möchte. Ich bin froh, endlich wieder in einem Umfeld arbeiten zu dürfen, das mich erfüllt und in dem die Strukturen sehr professionell sind. Das erinnert mich in vielen Punkten an die Abläufe und die Arbeitsweise, die ich aus meiner Zeit bei der 1. JFA Düsseldorf und beim TSV Eller 04 kenne. Mir ist wichtig, dass wir unseren Fokus auf die tägliche Arbeit legen und Schritt für Schritt vorangehen.“