Kadir Ergün wird U19-Trainer des TSV Solingen

Der TSV Solingen stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und verpflichtet Kadir Ergün als neuen Cheftrainer der U19 für die Saison 2026/27. Der 27-jährige B-Lizenzinhaber bringt mehrere Jahre Erfahrung im leistungsorientierten Jugendfußball mit und ist im Düsseldorfer Juniorenfußball kein Unbekannter.
Die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen von Beginn an klar, direkt und auf Augenhöhe. Ergün: „Ich möchte mich bei Ömer Yalman, Yorik Heiber und Tobias Piotrowicz bedanken. Die Gespräche waren sehr offen, wertschätzend und klar. Man hat schnell gemerkt, dass hier strukturiert gearbeitet wird und Dinge auch umgesetzt werden. Ich bin froh, hier zu sein und weiß das Vertrauen sehr zu schätzen.“
Ergün sieht in seinem Wechsel eine bewusste Entscheidung: „Ich habe für mich klar entschieden, wie und in welchem Umfeld ich arbeiten möchte. Ich bin froh, endlich wieder in einem Umfeld arbeiten zu dürfen, das mich erfüllt und in dem die Strukturen sehr professionell sind. Das erinnert mich in vielen Punkten an die Abläufe und die Arbeitsweise, die ich aus meiner Zeit bei der 1. JFA Düsseldorf und beim TSV Eller 04 kenne. Mir ist wichtig, dass wir unseren Fokus auf die tägliche Arbeit legen und Schritt für Schritt vorangehen.“
Dabei wird auch seine Haltung deutlich: „Am Ende geht es nicht um meine Person oder einzelne Personen. Im Mittelpunkt stehen immer der Verein und die Spieler. Unsere Aufgabe ist es, die Jungs bestmöglich auf den Seniorenbereich vorzubereiten auf und neben dem Platz.
Bei aller Arbeit darf der Spaß nicht zu kurz kommen. Wenn das Grundgerüst mit Disziplin steht, können wir die Außenfassade gestalten, wie wir wollen.“ Zum Abschluss richtet Ergün den Fokus klar auf seine Mannschaft: „Ich freue mich extrem auf die Jungs und die gemeinsame Zeit auf dem Platz. Mir ist wichtig, dass wir eine ehrliche und respektvolle Basis haben. Jeder bekommt die Chance, sich zu zeigen und sich zu entwickeln. Gleichzeitig ist auch klar: Am Ende zählt, was auf dem Platz passiert ein ‚war stets bemüht‘ wird nicht immer ausreichen. Am Ende wird sich der Kader über Leistung, Haltung und Bereitschaft formen. Gleichzeitig wird es wichtig sein, dass wir als Mannschaft bodenständig bleiben und die Dinge wertschätzen auf und neben dem Platz. Ich werde mir die Zeit nehmen, jeden einzelnen kennenzulernen auch wenn ich nicht mit jedem einen Kaffee trinken gehen kann. Wahrscheinlich wird das am Anfang eher wie ein Speed-Dating, aber keine Sorge, ich finde schnell raus, wer hier wirklich Bock hat.“