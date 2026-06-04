Kadir Erdil tippt den 33.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 33.Spieltag tippt Kadir Erdil vom Berliner Meister und Oberliga-Aufsteiger Füchse Berlin
Hier die Tipps:
SSC Südwest 1947 - Frohnauer SC 1946
Beide Mannschaften kämpfen ums Überleben. Frohnau gewinnt nach umkämpften 90 Minuten knapp und nimmt drei wichtige Punkte mit
⚽ mein Tipp: 1:2
Berlin Türkspor - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Türkspor ist zu Hause stark, Blau-Weiß befindet sich in guter Form. Am Ende trennen sich beide Teams mit einem gerechten Unentschieden
⚽ mein Tipp: 2:2
TSV Rudow Berlin - Berliner SC
Der Berliner SC hat sein Saisonziel bereits erreicht, während Rudow dringend Punkte benötigt, die sie am Ende auch einfahren.
⚽ mein Tipp: 3:2
SFC Stern 1900 - Füchse Berlin
⚽ Tipp der Redaktion: 2:2
FSV Spandauer Kickers - SV Empor Berlin
Trotz einer schwachen Rückrunde zeigen sich die Spandauer Kickers weiterhin heimstark und erkämpfen sich einen Punkt gegen das spielstarke Team aus Empor.
⚽ mein Tipp: 1:1
1. FC Wilmersdorf - SC Charlottenburg
Beide Mannschaften stehen für offensiven und attraktiven Fußball. Entsprechend entwickelt sich ein torreiches Spiel mit dem besseren Ende für Wilmersdorf.
⚽ mein Tipp: 4:3
SV BW Hohen Neuendorf - VSG Altglienicke II
Beide Teams wollen vor allem nicht verlieren. VSG muss punkten, sodass das Remis am Ende leistungsgerecht ist.
⚽ mein Tipp: 2:2
SC Staaken - VfB Fortuna Biesdorf
Nach mehreren Wochen ohne Sieg will sich Staaken im letzten Heimspiel der Saison bei seinen Fans bedanken und holt sich verdient drei Punkte.
⚽ mein Tipp:
Polar Pinguin Berlin - TSV Mariendorf 1897
Platzhalter
⚽ mein Tipp: