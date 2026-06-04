Kadir Erdil tippt den 33.Spieltag der Berlin-Liga

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FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 33.Spieltag tippt Kadir Erdil vom Berliner Meister und Oberliga-Aufsteiger Füchse Berlin

SSC Südwest 1947 - Frohnauer SC 1946 Beide Mannschaften kämpfen ums Überleben. Frohnau gewinnt nach umkämpften 90 Minuten knapp und nimmt drei wichtige Punkte mit ⚽ mein Tipp: 1:2

TSV Rudow Berlin - Berliner SC Der Berliner SC hat sein Saisonziel bereits erreicht, während Rudow dringend Punkte benötigt, die sie am Ende auch einfahren. ⚽ mein Tipp: 3:2

Berlin Türkspor - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin Türkspor ist zu Hause stark, Blau-Weiß befindet sich in guter Form. Am Ende trennen sich beide Teams mit einem gerechten Unentschieden ⚽ mein Tipp: 2:2

SFC Stern 1900 - Füchse Berlin

⚽ Tipp der Redaktion: 2:2

FSV Spandauer Kickers - SV Empor Berlin

Trotz einer schwachen Rückrunde zeigen sich die Spandauer Kickers weiterhin heimstark und erkämpfen sich einen Punkt gegen das spielstarke Team aus Empor.

⚽ mein Tipp: 1:1

1. FC Wilmersdorf - SC Charlottenburg

Beide Mannschaften stehen für offensiven und attraktiven Fußball. Entsprechend entwickelt sich ein torreiches Spiel mit dem besseren Ende für Wilmersdorf.

⚽ mein Tipp: 4:3

SV BW Hohen Neuendorf - VSG Altglienicke II

Beide Teams wollen vor allem nicht verlieren. VSG muss punkten, sodass das Remis am Ende leistungsgerecht ist.

⚽ mein Tipp: 2:2

SC Staaken - VfB Fortuna Biesdorf

Nach mehreren Wochen ohne Sieg will sich Staaken im letzten Heimspiel der Saison bei seinen Fans bedanken und holt sich verdient drei Punkte.

⚽ mein Tipp:

Polar Pinguin Berlin - TSV Mariendorf 1897

Platzhalter

⚽ mein Tipp:

Experte Kadir Erdil

Berlin-Liga