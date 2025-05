„Kadi“ Atmaca wirbelt weiter für den Wuppertaler SV

Damit stehen nun sieben Akteure für die Saison 2025/26 unter Vertrag.

„Besonders in den letzten Wochen konnte der pfeilschnelle Offensivmann mit konstant starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. Durch seine Flexibilität in der Offensive und seinen Einsatzwillen hat er sich zu einer wichtigen Stütze in der Mannschaft von Sebastian Tyrala entwickelt“, so der WSV am Donnerstagvormittag (8. Mai 2025).