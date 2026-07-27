Kadervorstellung: SV Großefehn startet mit Swieter

Mit einem humorvollen Vergleich eröffnete Fußball-Obmann Alexander Wiese die Vorstellung des neuen Trainers des SV Großefehn. „Was haben Jannik Swieter und Jürgen Klopp gemeinsam? – Beide Trainer sind am selben Tag der Öffentlichkeit vorgestellt worden“, scherzte Wiese vor den zahlreichen Gästen im Vereinsheim und sorgte damit für einen lockeren Auftakt. Anschließend rückte jedoch schnell der sportliche Ausblick auf die bevorstehende Bezirksliga-Saison in den Mittelpunkt.

Dass er eine Mannschaft übernimmt, die zuletzt eine außergewöhnliche Saison gespielt hat, ist ihm bewusst. Der Vizemeister sammelte in der vergangenen Spielzeit starke 75 Punkte und gehörte zu den konstantesten Teams der Liga. Dennoch warnt Swieter davor, die kommende Saison mit der vergangenen zu vergleichen.

Nach dem kurzfristigen Wechsel von Erfolgscoach Bi Le Tran zum Oberligisten SV Wilhelmshaven übernimmt der 33-jährige Jannik Swieter das Traineramt bei den Fehntjern. Für den ehemaligen Großefehner Spieler ist es zugleich eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Mit Eintracht Ihlow hatte er sich in den vergangenen Jahren als Trainer einen Namen gemacht und den Verein innerhalb von drei Jahren in die Bezirksliga geführt. Eigentlich wollte Swieter anschließend eine Pause einlegen – stattdessen entschied er sich für die neue Herausforderung beim SVG.

„Es war eine außerordentlich gute Saison mit 75 Punkten“, sagte der neue Cheftrainer. Gleichzeitig machte er deutlich, dass der Verein vor einem personellen Umbruch steht. „Man dürfe jetzt nicht den Fehler machen, diese mit der nun kommenden zu vergleichen, die eine Saison des Umbruchs, eine Übergangssaison sei.“ Deshalb richte sich sein Fokus weniger auf den Tabellenplatz als vielmehr auf die Entwicklung der Mannschaft.

Vor allem in der Offensive muss der SV Großefehn namhafte Abgänge auffangen. Mit Leon Zimmermann und Klaas Bikker verließen zwei Leistungsträger den Verein, die gemeinsam nahezu 40 Treffer erzielten. „Wir haben mit Leon Zimmermann und Klaas Bikker zwei Stürmer verloren, die zusammen für fast 40 Tore stehen: Das können wir nicht eins zu eins ersetzen“, erklärte Swieter.

Trotzdem geht der neue Trainer die Aufgabe mit viel Ehrgeiz an. Die Favoritenrolle in der Bezirksliga sieht er bei den beiden Landesliga-Absteigern Grün-Weiß Firrel und TuS Esens. Dahinter traut er jedoch auch seiner Mannschaft eine gute Rolle zu. „Aber dann kommt ein breites Verfolgerfeld, zu dem wir auch zählen wollen“, sagte Swieter. Sein persönliches Ziel formulierte er ebenfalls klar: „Wenn wir unter den top Fünf landen, dann haben wir eine gute Saison gespielt.“

Für den Vorsitzenden Erwin Bohlen war die Verpflichtung Swieters die Wunschlösung. Der 729 Mitglieder starke Verein habe nach dem überraschenden Trainerwechsel einige intensive Gespräche geführt. „Nach schlaflosen Nächten“ sei man schließlich froh gewesen, mit Swieter den Wunschkandidaten für die 433 Mitglieder starke Fußballabteilung verpflichtet zu haben.

Der neue Coach wird dabei von seinen bisherigen Weggefährten Marcel Lettau und Aike Schierenberg unterstützt, die künftig als Co-Trainer fungieren.

Auch am Kader wurde in den vergangenen Wochen gearbeitet. Insgesamt sechs Neuzugänge sollen helfen, die Abgänge zu kompensieren und die Mannschaft breiter aufzustellen.

Für die Defensive wechselten Luca Ahrens von der SpVg Aurich sowie der erfahrene Yanic Konda vom SV Wallinghausen nach Großefehn. Das Mittelfeld verstärken künftig Ubbe Rickels vom TuS Strudden und Hardmanpreet Singh von der SG Egels-Popens. Im Angriff soll Daniel Hoppen für Torgefahr sorgen. Der Offensivspieler erzielte in der vergangenen Saison neun Treffer für den TV Bunde. Nach dem Karriereende von Dennis Kuschel rückt zudem Torhüter Len Holzhausen aus der A-Jugend des BSV Kickers Emden in den Bezirksliga-Kader auf.

Sportlicher Leiter Hauke Specht zeigte sich mit der Zusammenstellung der Mannschaft zufrieden. „Ich glaube, wir haben nach den ereignisreichen Wochen eine gute Mischung gefunden, die uns guttut“, sagte Specht. Entscheidend sei dabei nicht nur die sportliche Qualität gewesen. „Der Charakter muss zu uns passen in der Kabine.“

Allerdings wird der SV Großefehn zum Saisonstart personell nicht aus dem Vollen schöpfen können. Mehrere Spieler fallen verletzungsbedingt weiterhin aus. Neben Offensivspieler Tom Böhling, dessen Rückkehr weiterhin nicht absehbar ist, fehlen auch Hauke Booms nach einem Kreuzbandriss sowie Helge Janssen, der sich einen Patellasehnenriss zugezogen hat. „Wann die Jungs wieder kommen, lässt sich aktuell nicht abschätzen“, sagte Specht mit Blick auf die Verletztenliste und machte damit deutlich, dass Geduld gefragt ist.

Trotz der schwierigen personellen Situation richtet sich der Blick bereits auf den ersten Spieltag. Am Sonnabend, 1. August, empfängt der SV Großefehn mit Grün-Weiß Firrel ausgerechnet einen der Aufstiegsfavoriten zum Heimauftakt.

Swieter betrachtet die ersten Wochen der Saison dennoch als verlängerte Vorbereitungsphase. Verletzte Spieler werden nach und nach zurückkehren, gleichzeitig wird die Urlaubszeit für weitere personelle Veränderungen sorgen. Viel Rotation sei daher unausweichlich. An den eigenen Ansprüchen ändere das jedoch nichts. „Trotzdem wollen und müssen wir Ergebnisse erzielen: Diesen Anspruch haben wir als SV Großefehn.“

Mit einer Mischung aus erfahrenen Kräften, jungen Spielern und mehreren Neuzugängen soll der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden. Auch wenn der neue Trainer die Erwartungen bewusst dämpft, ist klar: Der SV Großefehn möchte sich trotz des Umbruchs langfristig erneut in der Spitzengruppe der Bezirksliga etablieren.