Kaderveränderungen beim VfB

Der VfB 1919 Vacha stellt die Weichen für die kommende Saison: Mit einer massiven Verjüngungskur aus der eigenen Jugend und einem erfahrenen Rückkehrer startet das Team in die Spielzeit 2026/27. Zwei Akteure verlassen den Verein.

Mit dem Blick auf die neue Saison 2026/27 steht beim VfB 1919 Vacha eine signifikante Veränderung im Kader an. Während zwei Spieler den Verein verlassen, setzt der Club ein starkes Signal in Sachen Nachwuchsförderung: Gleich 20 talentierte Spieler aus dem eigenen Jugendbereich rücken fest in den Männerkader auf.

Der Verein verabschiedet sich von zwei Spielern, die sich stets vorbildlich in den Dienst der Mannschaft gestellt haben:

Sandro Trabert zieht es zum SV Gospenroda.

Lennox Sauer schließt sich künftig dem SV Borsch an.

Der Verein bedankt sich bei beiden für ihren Einsatz und wünscht ihnen für ihre sportliche und private Zukunft alles Gute und viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben. „Ihr seid auf unseren Sportplätzen immer herzlich willkommen“, so der Verein.

Die nächste Generation kommt nach

Besonders erfreulich ist die Kaderverstärkung aus der eigenen Talentschmiede. Dies unterstreicht die erfolgreiche Arbeit im Jugendbereich und den eingeschlagenen Weg, den Eigengewächsen frühzeitig die Chance im Männerfußball zu geben.

Die Neuzugänge aus der Jugend:

Jahrgang 2007: Marlon Teichmüller, Maxim Twardon, Julius Ulitzsch, Hannes Kister, Paul Konschak, Loris Vogel, Lorenz Nayyal, Levin Deus, Lukas Mosebach und Zawer Youssef.

Jahrgang 2008: Eric Deus, Paul Mochner, Johannes Borken, Jonas Männecke, Lasse Schirmer, Louis Konschak, Mohamad Salamov, Ludwig Hackel, Max Braun und Elias Fischer.

Der Verein zeigt sich überzeugt, dass sich die „Jungspunte“ mit Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist schnell integrieren und die Teams in der kommenden Saison bereichern werden.

Rückkehrer verstärkt den Kader

Neben der Jugend-Power gibt es zudem einen Rückkehrer zu vermelden: Tom Fischer kehrt von der SG Rhönplateu zurück nach Vacha in seine alte Heimat. Der Verein heißt ihn herzlich willkommen zurück.

Mit diesem Mix aus frischem Talent und vertrauten Kräften sieht sich der VfB 1919 Vacha für die kommende Spielzeit gut aufgestellt und blickt optimistisch auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.