Kaderveränderungen beim USC Paloma

Zum Jahreswechsel werden uns mit Torhüter Jonas Marschner (27, Eichholzer SV/Landesliga Holstein) sowie den beiden Offensivspielern Laurens Inkuletz (20, verletzungsbedingte Pause) und Luca Albrecht (27, Ziel unbekannt) drei Akteure verlassen. Wir danken ihnen für ihren Einsatz im Trikot des USC und wünschen für die Zukunft sowohl sportlich als auch privat alles Gute.



Zum sportlichen Jahresauftakt 2026 dürfen wir aber auch zwei neue Gesichter im Kreis unserer Ligamannschaft begrüßen. Torhüter Miguel Eichelbaum (16) aus dem eigenen Nachwuchs und Tjark Höpfner (20) vom SC Spelle-Venhaus (Oberliga Niedersachsen) gehören ab sofort dem USC-Oberligakader an. „Mit Miguel erhalten wir einen jungen, sehr talentierten Nachwuchskeeper, der innerhalb unseres Vereins mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat und bereits in zahlreichen Trainingseinheiten der Oberligamannschaft sein Können unter Beweis stellen konnte.“, sagt Cheftrainer Marius Nitsch über den erst 16-jährigen Schlussmann, der bislang in der B-Junioren-Regionalliga und der Hamburger Auswahl seines Jahrgangs zum Einsatz kam.



„Tjark bringt eine technisch gute Ausbildung aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Preußen Münster mit und konnte seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich bei Spelle-Venhaus sammeln. Er hat bereits häufiger bei uns mittrainiert und sein Können in einem Testspiel gezeigt. Tjark ist flexibel einsetzbar, hat sowohl auf beiden Außenverteidigerseiten als auch im Mittelfeld gespielt und bringt eine hohe Offensivdynamik mit“, freut sich der USC-Cheftrainer auf den externen Neuzugang. Tjark Höpfner ist im September berufsbedingt nach Hamburg gezogen, hat seitdem

regelmäßig an der Brucknerstraße mit dem Team trainiert und ist in der Mannschaft bereits gut bekannt. Eine Eingewöhnungszeit dürfte somit für ihn und auch bei Miguel Eichelbaum äußerst kurz ausfallen.



Auch in der Winterpause schreiten die Planungen rund ums Oberligateam voran. In den zurückliegenden Wochen haben bereits 16 Spieler des aktuellen Kaders ihren Verbleib über die laufende Saison hinaus zugesagt und schriftlich fixiert. Neben Kapitän Moritz Niemann (29), den Co-Kapitänen Colin Blumauer (29) und Lennart Keßner (28) werden auch die Torhüter Tjark Grundmann (28) und Moritz Kasten (19) sowie Michel Blunck (29), Johann Buttler (29), Samuel Jacob (20), Fabian Jacobs (27), Jan Koschorreck (21), Aulon Lekaj (21), Lion Mandelkau (28), Allan Muto (24), Florian Rust (24), Felix Spranger (28) und Can Luka Topcu (24) mindestens eine weitere Spielzeit das Paloma-Trikot tragen.