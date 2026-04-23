Kaderupdate: Sarabar Sarr und Co. bleiben auf dem Blutberg!💚🤍

Die SG Untergimpern kann mit Freude und Stolz mitteilen, dass der Kader nächste Saison zusammen bleibt.

Sowohl die etablierten Kräfte, als auch die relativ neuen Verstärkungen bleiben den grün-weißen Farben erhalten und zeigen, dass bei der SGU Kontinuität, Vertrauen und der Zusammenhalt groß geschrieben wird und sich die Spieler auf dem Blutberg wohlfühlen und einem der kleinsten Vereine im Kreis die Treue halten.

Sehr erfreulich ist auch, dass sich, die im Winter dazugekommen Neuzugänge, Denis Demiri, Cem Yildirim, Ruben Seiler etc. super eingelebt haben, tolle Verstärkungen sind und diese ebenfalls frühzeitig für die nächste Saison zugesagt haben.

Nach weiteren, passenden Verstärkungen wird gesucht und man ist zuversichtlich sich noch punktuell verstärken zu können.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für das Vertrauen in unsere Farben und zeigt uns eins:

Auf dem Blutberg fühlt man sich, als Spieler, gut aufgehoben - menschlich und sportlich ☺️