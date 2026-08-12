Kaderumbruch und erfolgreicher Saisonstart: Offenbach in Ulm zu Gast

– Foto: Carsten Trebuth

Am Freitagabend, 14.08.2026, steht das erste Heimspiel der Regionalliga-Saison für den SSV Ulm 1846 Fußball an. Die Partie gegen die Kickers Offenbach wird um 19.00 Uhr im Donaustadion angepfiffen.

Kaderumbruch Auch bei den Kickers aus Offenbach fand im Sommer ein Umbruch im Kader statt. Insgesamt zwölf Spieler verließen den Verein im Sommer. Auf der anderen Seite stehen acht Neuzugänge zu Buche. Ergänzt wird der bestehende Kader durch einen Spieler aus der eigenen Jugend sowie einen Leihrückkehrer.

Matchfacts: 5 Fakten rund um das Spiel gegen die Kickers Offenbach Anführer der ewigen Tabelle Mit 768 Punkten aus 445 Spielen führen die Kickers Offenbach die ewige Tabelle der Regionalliga Südwest an und haben dabei die zweitmeisten Partien in der Geschichte der Liga absolviert. Seit 14 Jahren sind die Offenbacher in der Regionalliga Südwest vertreten, die abgelaufene Saison beendete man auf Rang 14. Insgesamt kommt der OFC zudem auf neun Spielzeiten in der 2. Bundesliga. 1970 gewannen die Kickers als erster Zweitligist den DFB-Pokal.

Erfolgreicher Saisonstart

Die Kickers starteten mit einem 2:1-Heimsieg gegen den FC-Astoria Walldorf in die neue Saison. Die Tore erzielten mit Benedikt von Hagen und Maximilian Wolfram zwei Neuzugänge, die im Sommer an den Bieberer Berg wechselten. Damit belegt der OFC nach dem ersten Spieltag den vierten Tabellenplatz.

Rückkehrer

Mit Leon Müller steht ein ehemaliger Offenbacher im Kader der Spatzen. Der Mittelfeldspieler stand in der Saison 2023/24 beim OFC unter Vertrag, ehe er zwei Spielzeiten beim MSV Duisburg verbrachte und in diesem Sommer an die Donau wechselte.

Gesamtstatistik

Die Spatzen trafen bereits 32-mal auf die Kickers aus Offenbach. Dabei konnten die Ulmer 14 Partien für sich entscheiden, während der OFC 12 Siege verbuchte. Sechs Begegnungen endeten unentschieden. Beim letzten Aufeinandertreffen im April 2023 in der Regionalliga Südwest setzte sich der SSV mit 1:0 gegen die Kickers durch.

Lage bei den Spatzen

Der Auftakt in die neue Saison verlief für die Spatzen nicht wie erhofft. Mit 2:4 musste man sich auswärts in Stuttgart geschlagen geben. Am kommenden Freitag steht nun das erste Heimspiel der Saison an, wenn die Spatzen im Donaustadion auf die Kickers Offenbach treffen.

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TICKETS

Tickets für das Spiel gegen Offenbach gibt es online im SSV-Ticketshop, sowie an den Tageskassen an der Haupt- und Gegentribüne. Diese öffnen 90 Minuten vor Spielbeginn.

Der Tageskassen-Aufschlag beträgt 2€. Die Gästekasse öffnet ebenfalls 90 Minuten vor Anpfiff.

Da es an der Tageskasse zu Wartezeiten kommen kann, empfehlen wir generell das Ticket online zu buchen.

STADIONÖFFNUNG

Das Donaustadion öffnet seine Tore für alle Zuschauenden 90 Minuten vor Spielbeginn, um 17.30 Uhr.

ANREISE

Alle Tickets gelten am Spieltag als Fahrkarten im gesamten DING-Gebiet von 09.00 Uhr bis Betriebsschluss.

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation vor dem Donaustadion werden am Freitag keine Straßenbahnen fahren. Dafür ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Busse halten an den Haltestellen „Willy-Brandt-Platz“ und „Wohnpark Friedrichsau“ sowie in der Wielandstraße (Höhe REWE). Eine direkte Anfahrt der Haltestelle „Donaustadion“ ist derzeit nicht möglich.

Wir raten allen Fans daher zu einer frühzeitigen Anreise, da es auf allen Verkehrswegen zu Einschränkungen kommen kann. Wer die Möglichkeit hat, mit dem Rad oder zu Fuß zum Stadion zu kommen, sollte diese nutzen.

PARKEN

Direkt am Stadion können Autofahrer die Parkplätze P2, P3 und P4 nutzen. Gästefans nutzen den Parkplatz P1.

Parkplätze, um das Kombiticket zu nutzen, gibt es z.B. am Schulzentrum Kuhberg (Egginger Weg) oder am P+R in der Lise-Meitner-Straße im Science Park auf dem Eselsberg.

EINGÄNGE

Blöcke A/B/C/I/H/K nutzen den Haupteingang

Blöcke L/D/D1/D2 nutzen den Südeingang

Blöcke E/F1-F6 nutzen den Eingang Gegentribüne

Block G nutzt den Gästeeingang

FANSHOP

In allen Heimbereichen gibt es einen SSV-Fanshop, in dem ihr euch die Fanartikel der Spatzen sichern könnt.

Catering

Durch den Wechsel unseres Caterers im Donaustadion ist nun sowohl Bar- als auch Kartenzahlung möglich.