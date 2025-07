Kaderumbruch in der Landesliga: Der GSV Moers im Schnellcheck

Für den GSV Moers steht das verflixte zweite Jahr in der Landesliga an. Neben einem erfolgreichen Umbruch wünschte sich Sportchef Patrick Iwersen, dass die Mannschaft die schon ordentliche Punkteausbeute aus der Vorsaison sogar noch einmal überbietet.

Gibt es Veränderungen im Team? Iwersen: Wir haben einen kompletten Kaderumbruch vollzogen, damit wir unsere Idee, beziehungsweise den Wunsch von unserer Vorstellung umsetzen können. Dementsprechend gab es 14 Abgänge und 10 externe Zugänge plus zwei U19-Akteure.

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten? Iwersen: Wir müssen als Mannschaft in der Gänze an allem arbeiten und dies optimieren. Vom Spielaufbau angefangen über Pressingverhalten bis hin zum Ballbesitz und eine eigene DNA entwickeln.

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum?

Iwersen: Alle – weil wir maximal überzeugt sind von jedem einzelnen Spieler im Kader. Alles andere wäre auch falsch.

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Iwersen: Eine gesunde Charakteristik innerhalb der Mannschaft, gepaart mit gesunden Führungsspielern und einem Staff, der es versteht zu moderieren – in jeder Lage innerhalb der Saison. Auch als Trainerteam möchten wir uns steigern und verbessern.

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Iwersen: Ganz klar: Als Aufsteiger unsere lange Durststrecke innerhalb der Saison. Dies war fordernd, aber am Ende wurde das Ziel erreicht und somit haben alle Ihren Beitrag maximal erfüllt.

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Iwersen: Über mehr Fans würden wir uns nicht beschweren, aber diesen Punkt haben wir in der eigenen Hand mit Erfolg und einem guten Fußball. Ansonsten sind wir in der Gesamtheit sehr zufrieden.

Wer ist bei euch der Kabinen-DJ – und wie oft gibt’s deswegen Diskussionen?

Nachname: Da kann ich nichts zu sagen – aber die Stimmung und auch die Musik stimmt, soweit ich es ab und raushöre.

Gibt’s einen kuriosen Moment aus der vergangenen Saison, über den ihr heute noch lacht?

Nachname: Im Nachgang ist es immer leicht über etwas zu lachen, wenn am Ende das Ziel erreicht wurde. Explizit kann ich nichts nennen, aber zu lachen hatten wir einiges mit unseren verrückten Typen letzte Saison.

Wer hat in der Kabine das größte Mitteilungsbedürfnis – und wer hört trotzdem nie zu?

Nachname: Das bleibt innerhalb der Mannschaft – aber mit Sicherheit würde mir der ein oder andere einfallen.

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Nachname: Alle das abrufen, was sie können und wir die Demut mitbringen, kontinuierlich an uns zu arbeiten.

