Kaderumbruch: Drei weitere Abgänge beim Regionalligisten

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Der SV Babelsberg 03 verzeichnet im Hinblick auf die kommende Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga Nordost weitere personelle Veränderungen. Wie der Verein in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, werden drei Akteure den Klub verlassen. Während Mittelfeldspieler Darijan Silic ein Angebot zur Verlängerung seines Arbeitspapiers ablehnte, einigte sich die Vereinsführung mit Angreifer Alexander Georgiadi und Torwart Linus Löffler jeweils einvernehmlich auf eine vorzeitige Auflösung der laufenden Verträge.

Der personelle Wandel bei den Filmstädtern setzt sich unaufhaltsam fort. In der neuen Saison wird Darijan Silic definitiv nicht mehr für den SV Babelsberg 03 auflaufen. Die Verantwortlichen des Vereins hatten dem Spieler ein konkretes Angebot für eine Vertragsverlängerung vorgelegt, doch der Mittelfeldakteur entschied sich gegen einen Verbleib in Babelsberg. In offenen Gesprächen mit der sportlichen Leitung erklärte er seine persönlichen Beweggründe und äußerte den Wunsch, andernorts den nächsten Entwicklungsschritt in seiner fußballerischen Laufbahn gehen zu wollen.

Unvergessene Momente und Freistoßkunst am Park

Der Abschied von Darijan Silic hinterlässt beim Regionalligisten auch eine emotionale Lücke. In der Mitteilung des Vereins bleiben vor allem seine besonderen Freistoßtore aus der jüngst abgelaufenen sowie der vorherigen Spielzeit unvergessen. Die Vereinsführung brachte deutlich zum Ausdruck, dass man den spielstarken Akteur in Zukunft vermissen werde, was den sportlichen und menschlichen Stellenwert des Spielers innerhalb der Mannschaft unterstreicht.

Einvernehmlichkeit bei den Personalien Georgiadi und Löffler

Neben dem Abgang im Mittelfeld vermeldet der SV Babelsberg 03 zudem zwei vorzeitige Vertragsbeendigungen in den eigenen Reihen. Auch der Offensivspieler Alexander Georgiadi sowie Schlussmann Linus Löffler werden den Verein mit Blick auf die neue Saison verlassen. Der Verein und die beiden Spieler haben sich im gegenseitigen, einvernehmlichen Einverständnis auf eine Auflösung der bestehenden Verträge verständigt. Damit wird Platz für neue Strukturen im Kader geschaffen, während sich die Wege der Akteure trennen.