Kaderumbruch beim SV Gonsenheim

„Bei den Neuzugängen mehr Treffer“, erhofft sich Vanni, der die Oberliga so stark sieht wie lange nicht, auch durch die vier Aufsteiger, die viel Wirtschaftskraft und Ambitionen mitbringen. Die obere Tabellenhälfte ist das Ziel, nicht erneut in den Abstiegskampf zu rutschen, oberstes Gebot. „Das kann eine Mannschaft werden, die sehr viel Spaß macht“, freut sich Vanni auf die neue Runde.