Kaderumbruch beim SV Gonsenheim

Mainz. Am vergangenen Freitag ging es für den SV Gonsenheim ins Trainingslager. Im badischen Walldorf reihten die Oberliga-Fußballer Übungseinheiten und Teamevents aneinander. Und trieben damit den Umbruch nach dem Umbruch voran.
Nach Anes Abdiovski (23, Emmelshausen-Karbach) und Jens Mühling (22, OFC II) soll auch Yannick Pohland (26, RW Walldorf) in der Innenverteidigung Erfahrung und Qualitäten im Spielaufbau einbringen. Um Nokouri Hangatta und Tom Luft herum sollte die Abwehr damit stehen – inklusive Lukas Rodwald. Der Allrounder hat ebenso verlängert wie Offensiv-Ass Jan Vogel.
Im Mittelfeldzentrum verschärfen USA-Rückkehrer Dorian Cucchiara (23) und Exaurce Papela (22, Basara) den Konkurrenzkampf mit Maurice Neukirch, Enes Coric oder Justus Mildeberger. Ähnlich variabel ist die Offensive personell angelegt, wobei neben Can Karakas (22, FC Gießen) gern noch ein weiterer Neuzugang kommen könnte. Yannik Ischdonat, Elias Walter, Ben Brede sowie die A-Junioren David Eckart und Julian Kimmes lassen in Summe auf ein eher zentrumslastiges Spielsystem schließen.
Gesucht wird auch noch ein dritter Torwart, der das geplante Trio mit Kapitän Paul Simon und Marlon Müller vervollständigt. Der Wechsel von Ausnahme-Talent Titus Henseler zum 1. FC Kaiserslautern ist fix. „Wir freuen uns für den Jungen“, sagt Trainer Luca Vanni. Zu den Abgängen gesellten sich zuletzt noch, durchaus erwartet, Cem Demir (Gießen), Aid Sulejmani (Groß-Gerau) und Leon Löber (Orlen). Damit ist das Gros der 2025er-Sommerzugänge wieder weg.
„Bei den Neuzugängen mehr Treffer“, erhofft sich Vanni, der die Oberliga so stark sieht wie lange nicht, auch durch die vier Aufsteiger, die viel Wirtschaftskraft und Ambitionen mitbringen. Die obere Tabellenhälfte ist das Ziel, nicht erneut in den Abstiegskampf zu rutschen, oberstes Gebot. „Das kann eine Mannschaft werden, die sehr viel Spaß macht“, freut sich Vanni auf die neue Runde.