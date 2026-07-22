Kaderumbruch abgeschlossen: FSV Schöningen verabschiedet Spieler

Der FSV Schöningen hat die letzten offenen Personalentscheidungen bekanntgegeben und damit die Liste der Abgänge für die kommende Saison komplettiert. Neben den bereits zuvor verabschiedeten Spielern verlassen nun auch Philipp Steinke, Shamsu Mansaray, Yannik Möker, Willi Evseev und Philipp Harant den Regionalligisten.

Mit den nun bestätigten Abgängen endet für das Quintett das Kapitel beim FSV Schöningen. Jeder der fünf Spieler trug in unterschiedlichem Umfang zum sportlichen Weg des Vereins bei und war Teil der Mannschaft in einer wichtigen Phase der Vereinsentwicklung.

Dank für den Einsatz

Der Verein bedankt sich bei Philipp Steinke, Shamsu Mansaray, Yannik Möker, Willi Evseev und Philipp Harant für ihren Einsatz im Trikot des FSV Schöningen. Mit ihrem Engagement leisteten sie ihren Beitrag zur Entwicklung der Mannschaft und zum erfolgreichen Abschneiden in der Regionalliga.