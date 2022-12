Kaderumbau beim SV Wilhelmshaven geht weiter

Marvin Osei und Can Blümel verlassen in der Winterpause den SV Wilhelmshaven

Mit Marvin Osei und Can Blümel stehen dem Team von Lars Klümper in der im März startenden Rückrunde der Landesliga Weser Ems zwei weitere Spieler nicht mehr zur Verfügung. Osei geht zum FC Hude, wo Blümel in der Rückrunde seine sportliche Zukunft finden wird, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Can Blümel hat während seines Engagements beim SV Wilhelmshaven in 11 Spielen 2 Tore erzielt. Marvin Osei stand dem Team bereits seit Januar 2022 zur Verfügung. Auch wenn Osei immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, fiel er auf dem Spielfeld durch seinen enormen Vorwärtsdrang und großes Engagement auf. Manager Florian Schmidt:“ Wir können uns bei beiden Spielern nur für ihren Einsatz bedanken. Marvin und Can waren immer zu 100% für das Team da und passten nicht nur fußballerisch sondern auch charakterlich absolut ins Team. Ich wünsche den Jungs nur das Beste.“

Am kommenden Sonntag nimmt ein Teil Landesligakaders des SV Wilhelmshaven am LaVida XMas Cup des TUS Varel 09 teil. Hier werden auch Osei und Blümel letztmalig das Trikot des Svw tragen. Gespielt wird ab 11 Uhr in der Plaggenkrughalle in Varel/Obenstrohe. Teilnehmer sind SV Petersdorf, Harkebrügge, Medya Oldenburg, Varel 09, FC Zetel, Munderloh und Jaderberg.